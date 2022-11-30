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Оккупанты принудительно вывезли из Кинбурна 37 местных жителей – Ким

Татьяна ЛозовенкоСреда, 30 ноября 2022, 12:28
Оккупанты принудительно вывезли из Кинбурна 37 местных жителей – Ким
Кинбурнская коса, скрин с карты

Российские оккупанты принудительно вывезли 37 местных жителей из населенных пунктов Кинбурнской косы Николаевской области.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким на брифинге в медиацентре "Украина-Укринформ" 30 ноября 

Прямая речь: "Два дня назад оккупанты принудительно вывезли людей из Кинбурнских населенных пунктов. Это 37 человек. 

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Сейчас идет операция (по освобождению - ред.) в режиме информационной тишины. Но вы должны понимать, что это (военная операция по деокупации - ред.) вопрос не ежедневный, а длительного времени".

Детали: Ким также сообщил, что российские оккупанты обстреляли бригаду, которая выехала ремонтировать поврежденную в результате российских обстрелов инфраструктуру, чтобы вернуть жителям Николаева питьевую воду.

"Выехала наша бригада. Она была обстреляна. Они были вынуждены отступить и ждать военных, чтобы дали разрешение на продолжение работ", – сказал Ким.

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Он добавил, что энергоснабжение на Николаевщине постепенно восстанавливается – продолжительность отключений будут уменьшать.

Справка: Кинбурнская коса – песчаный участок, расположенный в Николаевской области, в семи километрах от города Очаков. Коса пролегает между Черным морем и Днепровско-Бугским лиманом. В начале полномасштабного вторжения российские войска захватили эту территорию и начали использовать ее для обстрелов Очакова.

В ISW писали, что освобождение Кинбурнской косы от оккупантов позволит проводить операции на левом берегу Херсонской области.

Предыстория: 

  • 12 ноября Виталий Ким заявил, что украинские военные деоккупировали уже почти всю Николаевскую область, кроме Кинбурнской косы.
  • 21 ноября начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что на Кинбурнской косе Николаевской области продолжается военная операция в режиме тишины.

Темы: Николаевская областьоккупациявоенные преступления
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