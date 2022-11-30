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У Росії знову марять про те, що Польща хоче анексувати частину України

Альона Мазуренко Середа, 30 листопада 2022, 13:45
У Росії знову марять про те, що Польща хоче анексувати частину України
СЕРГІЙ НАРИШКІН, ФОТО ТАСС

Директор російської Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін заявив, що Польща нібито планує анексувати Львівську, Івано-Франківську та частину Тернопільської областей і вже готується до "референдумів" там.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Деталі: Наришкін заявив, що Польща, за інформацією російської розвідки, нібито форсує підготовку до анексії Львівської, Івано-Франківської та більшої частини Тернопільської областей України.

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За словами окупанта, у Варшаві впевнені, що "заслужили щедру компенсацію від України за військову допомогу і надання даху над головою біженцям".

Також, на думку російського чиновника, Польща "побоюється", що "старші партнери по НАТО в зимові місяці спробують домовитися з Москвою, знехтувавши інтересами не тільки українців, а й поляків".

Росіянин також пофантазував начебто польське керівництво готується до "референдумів" на заході України.

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За його словами, як "пробну кулю" польські спецслужби "злили" українським ЗМІ відомості про нібито підготовку у Львівській області голосування на тему приєднання до Польщі: "Реакцію вагомих регіональних гравців і простих громадян передбачається ретельно відстежити і проаналізувати".

Нагадаємо: 

  • Раніше Наришкін написав статтю, в якій стверджує, що американські політтехнологи ставлять перед НАТО завдання максимально затягнути війну в Україні, щоб перетворити її для Росії на зразок Афганістану.
  • Росіяни просувають міф про Польщу, яка має намір приєднати частину України, на різних рівнях. Крім російського диктатора Володимира Путіна, про це уже говорив раніше Наришкін, секретар Ради безпеки Росії Дмитро Медведев, спікерка МЗС Росії Марія Захарова, секретар Радбезу РФ Микола Патрушев та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Знати більше: Як Путін опустив Наришкіна (ВІДЕО)

Теми: ПольщаУкраїнаРосіяанексія
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