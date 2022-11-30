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В России снова бредят о том, что Польша хочет аннексировать часть Украины

Алена МазуренкоСреда, 30 ноября 2022, 13:45
В России снова бредят о том, что Польша хочет аннексировать часть Украины
СЕРГЕЙ НАРЫШКИН, ФОТО ТАСС

Директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Польша якобы планирует аннексировать Львовскую, Ивано-Франковскую и часть Тернопольской областей и уже готовится к "референдумам" там.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Детали: Нарышкин заявил, что Польша, по информации российской разведки, якобы форсирует подготовку к аннексии Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины.

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По словам оккупанта, в Варшаве уверены, что "заслужили щедрую компенсацию от Украины за военную помощь и предоставление крыши над головой беженцам".

Также, по мнению российского чиновника, Польша "опасается", что "старшие партнеры по НАТО в зимние месяцы попытаются договориться с Москвой, пренебрегая интересами не только украинцев, но и поляков".

Россиянин также пофантазировал якобы польское руководство готовится к "референдумам" на западе Украины.

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По его словам, в качестве "пробного шара" польские спецслужбы "слили" украинским СМИ сведения о якобы подготовке во Львовской области голосования на тему присоединения к Польше: "Реакцию весомых региональных игроков и простых граждан предполагается тщательно отследить и проанализировать".

Напомним: 

  • Ранее Нарышкин написал статью, в которой утверждает, что американские политтехнологи ставят перед НАТО задачу максимально затянуть войну в Украине, чтобы превратить ее для России в подобие Афганистана.
  • Россияне продвигают миф о Польше, которая намерена присоединить часть Украины, на разных уровнях. Кроме российского диктатора Владимира Путина, об этом уже говорил ранее Нарышкин, секретарь Совета безопасности России Дмитрий Медведев, спикер МИД РФ Мария Захарова, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Узнать больше: Как Путин опустил Нарышкина (ВИДЕО)

Темы: ПольшаУкраинаРосcияаннексия
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