Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России снова бредят о том, что Польша хочет аннексировать часть Украины

Алена МазуренкоСреда, 30 ноября 2022, 14:45
СЕРГЕЙ НАРЫШКИН, ФОТО ТАСС

Директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Польша якобы планирует аннексировать Львовскую, Ивано-Франковскую и часть Тернопольской областей и уже готовится к "референдумам" там.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Детали: Нарышкин заявил, что Польша, по информации российской разведки, якобы форсирует подготовку к аннексии Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины.

По словам оккупанта, в Варшаве уверены, что "заслужили щедрую компенсацию от Украины за военную помощь и предоставление крыши над головой беженцам".

Также, по мнению российского чиновника, Польша "опасается", что "старшие партнеры по НАТО в зимние месяцы попытаются договориться с Москвой, пренебрегая интересами не только украинцев, но и поляков".

Россиянин также пофантазировал якобы польское руководство готовится к "референдумам" на западе Украины.

По его словам, в качестве "пробного шара" польские спецслужбы "слили" украинским СМИ сведения о якобы подготовке во Львовской области голосования на тему присоединения к Польше: "Реакцию весомых региональных игроков и простых граждан предполагается тщательно отследить и проанализировать".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: 

  • Ранее Нарышкин написал статью, в которой утверждает, что американские политтехнологи ставят перед НАТО задачу максимально затянуть войну в Украине, чтобы превратить ее для России в подобие Афганистана.
  • Россияне продвигают миф о Польше, которая намерена присоединить часть Украины, на разных уровнях. Кроме российского диктатора Владимира Путина, об этом уже говорил ранее Нарышкин, секретарь Совета безопасности России Дмитрий Медведев, спикер МИД РФ Мария Захарова, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Узнать больше: Как Путин опустил Нарышкина (ВИДЕО)

Темы: ПольшаУкраинаРосcияаннексия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоУкраина вернула еще 50 защитников – четвертый обмен с Россией за две недели 

Из Беларуси в РФ улетели российские истребители, которые могут нести "Кинжалы"

фото Бункеры Путина: аж до Урала и на глубине до 200 м – росСМИ рассказали о сети убежищ президента РФ

видео, фотоОдесская область демонтирует памятник Суворову, Хмельницкая – Островскому

фотоСБУ проверила женский монастырь УПЦ МП, где призывали к "пробуждению матушки-Руси"

Европейцы продолжают поддерживать вступление Украины в ЕС, поддержка поставок оружия снизилась до 50%

Все новости...
Польша
Украинские беженцы в Польше с марта 2023 года будут платить за проживание в учреждениях размещения
Под домом Качиньского в Варшаве протестовали женщины из-за его возмутительных слов об абортах
Премьер Польши о немецких ЗРК Patriot: никто не хочет брать технику, лишь бы она стояла
Последние новости
16:29
Рада забрала мандат у Левочкиной
16:29
"Почтовый терроризм" в Испании: пакет со взрывчаткой прислали посольству США
16:18
Энергетическая система Украины сейчас устойчива лишь на 15% – эксперт
16:14
Мураев выехал из Украины в мае – источники
16:13
Я оккупант – росСМИ опубликовали дневник инженера из РФ, работавшего в Мариуполе
16:13
Ко Дню Антарктиды: полярники рассказали 10 интересных фактов о материке
16:12
Стефанишина: в НАТО есть консенсус по вопросу членства Украины
16:07
фотоСБУ разоблачила должностных лиц таможни, которые блокировали вывоз зерна в ЕС
15:58
фотоУкраина вернула еще 50 защитников – четвертый обмен с Россией за две недели 
15:54
В Кремле ожидаемо заявили, что не будут считать "легитимным" трибунал по преступлениям РФ
Все новости...