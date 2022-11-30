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ОП про "анексію" України Польщею: Сміємося з Росії разом із поляками

Тетяна ЛозовенкоСереда, 30 листопада 2022, 17:24
Подоляк, скрін з відео Lb live

Заступник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Росія просуває міф про нібито підготовку Польщі до анексії українських територій, щоб посіяти недовіру між країнами.

Джерело: Подоляк в Twitter

Пряма мова: "Заяви дивних спікерів РФ про "плани Польщі анексувати захід України" – чергова примітивна спроба Кремля посіяти недовіру серед друзів. Хтось вірить, що це спрацює? Україна та Польща сміються із цих спроб. Разом". 

Деталі: Подоляк додав, що з міжнародного права знущається лише Росія.

Передісторія: 

  • 30 листопада директор російської Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін заявив, що Польща нібито планує анексувати Львівську, Івано-Франківську та частину Тернопільської областей і вже готується до "референдумів" там.
  • Раніше, крім президента РФ Володимира Путіна, про це уже говорив Наришкін, секретар Ради безпеки Росії Дмитро Медведев, спікерка МЗС Росії Марія Захарова, секретар Радбезу РФ Микола Патрушев та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Теми: Офіс президентаПольщаанексіяРосія
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