Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ОП про "анексію" України Польщею: Сміємося з Росії разом із поляками

Тетяна ЛозовенкоСереда, 30 листопада 2022, 16:24
ОП про анексію України Польщею: Сміємося з Росії разом із поляками
Подоляк, скрін з відео Lb live

Заступник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Росія просуває міф про нібито підготовку Польщі до анексії українських територій, щоб посіяти недовіру між країнами.

Джерело: Подоляк в Twitter

Пряма мова: "Заяви дивних спікерів РФ про "плани Польщі анексувати захід України" – чергова примітивна спроба Кремля посіяти недовіру серед друзів. Хтось вірить, що це спрацює? Україна та Польща сміються із цих спроб. Разом". 

Реклама:

Деталі: Подоляк додав, що з міжнародного права знущається лише Росія.

Передісторія: 

  • 30 листопада директор російської Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін заявив, що Польща нібито планує анексувати Львівську, Івано-Франківську та частину Тернопільської областей і вже готується до "референдумів" там.
  • Раніше, крім президента РФ Володимира Путіна, про це уже говорив Наришкін, секретар Ради безпеки Росії Дмитро Медведев, спікерка МЗС Росії Марія Захарова, секретар Радбезу РФ Микола Патрушев та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Офіс президентаПольщаанексіяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Офіс президента
В ОП вважають поки неактуальною ратифікацію Римського статуту
Питання безпеки на Чернігівщині Зеленський доручив заступнику Єрмака
Росія атакувала Україну ракетами Х-101, в них досі є близько 30 іноземних мікросхем − Єрмак
Останні новини
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
Усі новини...
Реклама: