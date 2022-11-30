ОП про "анексію" України Польщею: Сміємося з Росії разом із поляками

Заступник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Росія просуває міф про нібито підготовку Польщі до анексії українських територій, щоб посіяти недовіру між країнами.

Джерело: Подоляк в Twitter

Пряма мова: "Заяви дивних спікерів РФ про "плани Польщі анексувати захід України" – чергова примітивна спроба Кремля посіяти недовіру серед друзів. Хтось вірить, що це спрацює? Україна та Польща сміються із цих спроб. Разом".

Деталі: Подоляк додав, що з міжнародного права знущається лише Росія.

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