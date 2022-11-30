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ОП об "аннексии" Украины Польшей: Смеемся над Россией вместе с поляками

Татьяна ЛозовенкоСреда, 30 ноября 2022, 16:24
ОП об аннексии Украины Польшей: Смеемся над Россией вместе с поляками
Подоляк, скрин из видео Lb live

Замглавы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия продвигает миф о якобы подготовке Польши к аннексии украинских территорий, чтобы посеять недоверие между странами.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Заявления странных спикеров РФ о "планах Польши аннексировать запад Украины" - очередная примитивная попытка Кремля посеять недоверие среди друзей. Кто-то верит, что это сработает? Украина и Польша смеются над этими попытками. Вместе". 

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Детали: Подоляк добавил, что над международным правом издевается только Россия.

Предыстория: 

  • 30 ноября директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Польша якобы планирует аннексировать Львовскую, Ивано-Франковскую и часть Тернопольской областей и уже готовится к "референдумам" там.
  • Ранее, кроме президента РФ Владимира Путина, об этом уже говорил Нарышкин, секретарь Совета безопасности России Дмитрий Медведев, спикер МИД России Мария Захарова, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

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Темы: Офис президентаПольшааннексияРосcия
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