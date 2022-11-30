ОП об "аннексии" Украины Польшей: Смеемся над Россией вместе с поляками

Замглавы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия продвигает миф о якобы подготовке Польши к аннексии украинских территорий, чтобы посеять недоверие между странами.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Заявления странных спикеров РФ о "планах Польши аннексировать запад Украины" - очередная примитивная попытка Кремля посеять недоверие среди друзей. Кто-то верит, что это сработает? Украина и Польша смеются над этими попытками. Вместе".

Детали: Подоляк добавил, что над международным правом издевается только Россия.

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