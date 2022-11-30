Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ОП об "аннексии" Украины Польшей: Смеемся над Россией вместе с поляками

Татьяна ЛозовенкоСреда, 30 ноября 2022, 17:24
Подоляк, скрин из видео Lb live

Замглавы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия продвигает миф о якобы подготовке Польши к аннексии украинских территорий, чтобы посеять недоверие между странами.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Заявления странных спикеров РФ о "планах Польши аннексировать запад Украины" - очередная примитивная попытка Кремля посеять недоверие среди друзей. Кто-то верит, что это сработает? Украина и Польша смеются над этими попытками. Вместе". 

Детали: Подоляк добавил, что над международным правом издевается только Россия.

Предыстория: 

  • 30 ноября директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Польша якобы планирует аннексировать Львовскую, Ивано-Франковскую и часть Тернопольской областей и уже готовится к "референдумам" там.
  • Ранее, кроме президента РФ Владимира Путина, об этом уже говорил Нарышкин, секретарь Совета безопасности России Дмитрий Медведев, спикер МИД России Мария Захарова, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Темы: Офис президентаПольшааннексияРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россияне выводят подразделения из некоторых населенных пунктов Запорожской области – Генштаб ВСУ

Кличко не исключает, что в случае обстрелов киевляне останутся без тепла до весны

Два украинских посольства получили угрозы в день, когда произошел инцидент в Испании - Кулеба

фото, видеоСБУ вручила подозрение священнику из Лавры, который молился за "русский мир"

Рада разрешила отпуска военнослужащим во время военного положения

Рада дала Кубракову новую должность

Все новости...
Офис президента
ОП: Россия получает удовольствие от террора, но он не влияет на ход войны
Не только пункты несокрушимости: на карте покажут открытые магазины, аптеки, заправки и банки
ОП хочет от Запада оружие "без табу"
Последние новости
19:07
Глава Минобороны Испании: Письма со взрывчаткой не изменят решения помогать Украине
18:57
Рада назначила двух членов Совета НБУ: оба работали с Пышным в Ощадбанке
18:54
ЕС через ОБСЕ предоставит 1,2 млн евро на разминирование в Украине
18:48
Макрон планирует разговор с Путиным в ближайшее время
18:38
Россияне выводят подразделения из некоторых населенных пунктов Запорожской области – Генштаб ВСУ
18:37
Посол США назвала три составляющие победы Украины
18:35
За 7 месяцев государство получило 8,5 миллиардов от льготного налога по ставке 2%
18:27
Шольц допускает восстановление довоенного "мирного порядка" с РФ, если Путин прекратит агрессию
18:24
Экс-игрока украинской сборной по футболу подозревают в неуплате налогов на 18 миллионов
18:21
За взрывом в украинском посольстве стоит Россия – Резников
Все новости...