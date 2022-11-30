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Россия планирует очередную волну мобилизации на январь-февраль – Генштаб ВСУ

Елена РощинаСреда, 30 ноября 2022, 19:22
Мобилизация в России, фото РИА Новости

По данным украинской военной разведки, уже в январе следующего года Россия начнет новую волну мобилизации военнообязанных, а также досрочно выпустит курсантов высших военных учебных заведений из-за весомых потерь армии на фронте. 

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба ВСУ за 30 ноября 

Дословно: "С целью пополнения текущих потерь подразделений российских оккупационных войск, в первом квартале 2023 года запланирован досрочный выпуск курсантов из высших военных учебных заведений Российской Федерации.

Кроме того, на территории РФ продолжаются подготовительные мероприятия к проведению очередной волны мобилизации, запланированной на январь-февраль 2023 года".

Детали: Между тем в городе Хрустальный временно оккупированной территории Луганской области российские оккупационные власти объявили о "завершении мобилизации". 

Однако оккупанты продолжают патрулирование города, на выездах из населенного пункта проводится тщательная проверка всех желающих выехать.

Этому предшествовало: 24 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что военно-политическое руководство РФ распространяет среди военнослужащих документ "Выводы войны с НАТО в Украине", где говорится о необходимости привлечения 5 млн российских военных для победы в войне.

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Луганские коллаборационисты уже просят россиян снизить темпы мобилизации, потому что большинство шахтеров и так на фронте.

Темы: РосcиявойнамобилизацияГенштаб
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