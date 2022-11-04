Окупанти закрили Херсон на комендантську годину і тут же відкрили

Колаборант Кирило Стремоусов заявив, що в окупованому Херсоні оголошується цілодобова комендантська година, але лише за пів години видалив повідомлення і зробив нове – що у місті "немає жодних обмежень".

Джерело: Стремоусов у Telegram

Пряма мова Стремоусова: "У місті Херсоні оголошено комендантську годину, яка триватиме 24 години – цілодобово. Тільки для того, щоб ми могли відстояти наше місто".

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Деталі: Російські ЗМІ масово процитували гауляйтера про цілодобову комендантську годину, але згодом у Telegram Стремоусова попередній пост замінили новим, з якого цитату про комендантську годину вирізали.

Стремоусов заявив, що в Херсоні оголосили цілодобову комендантську годину. Але згодом цей пост замінили на новий – у ньому вже немає згадки про комендантську pic.twitter.com/BBLGZAVog4 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 4, 2022

У новому відеозверненні залишилось лише звернення колаборанта залишити місто, щоб "не стати мішенню для нацистів".

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Ще пізніше Стремоусов опублікував нове відео, в якому заявив, що комендантська година таки оголошена, але оголошена вона не для жителів, а для "ДРГ і пособників фашистів".

Що цьому передувало: