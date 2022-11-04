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Окупанти закрили Херсон на комендантську годину і тут же відкрили

Ірина БалачукП'ятниця, 4 листопада 2022, 17:50
Кирило Стремоусов, скриншот з його Telegram

Колаборант Кирило Стремоусов заявив, що в окупованому Херсоні оголошується цілодобова комендантська година, але лише за пів години видалив повідомлення і зробив нове – що у місті "немає жодних обмежень".

Джерело: Стремоусов у Telegram 

Пряма мова Стремоусова: "У місті Херсоні оголошено комендантську годину, яка триватиме 24 години – цілодобово. Тільки для того, щоб ми могли відстояти наше місто".

Деталі: Російські ЗМІ масово процитували гауляйтера про цілодобову комендантську годину, але згодом у Telegram Стремоусова попередній пост замінили новим, з якого цитату про комендантську годину вирізали. 

У новому відеозверненні залишилось лише звернення колаборанта залишити місто, щоб "не стати мішенню для нацистів". 

Ще пізніше Стремоусов опублікував нове відео, в якому заявив, що комендантська година таки оголошена, але оголошена вона не для жителів, а для "ДРГ і пособників фашистів".

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало:

  • Раніше ЗМІ повідомляли, що російські окупанти переміщують військову техніку та особовий склад з правого на лівий берег Дніпра на Херсонщині на тлі нещодавніх стрімких успіхів ЗСУ з деокупації області.
  • Президент Росії Володимир Путін заявив, що жителів Херсона потрібно вивезти з міста.
  • Міністр оборони України Олексій Резніков не виключає, що російські загарбники можуть відступити з Херсона на лівий берег Дніпра.
  • Відступ російських військ на лівий берег Дніпра допустив один із так званих ватажків окупаційної "адміністрації" Херсона Кирило Стремоусов.
  • Британський телеканал Sky News з посиланням на західних посадовців інформує, що Володимир Путін зазнаватиме все більшого тиску з боку прихильників жорсткої лінії через очікуване виведення окупаційних військ із Херсона.

Теми: Херсонокупаціявійнакомендантська година
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