Окупанти закрили Херсон на комендантську годину і тут же відкрили
Колаборант Кирило Стремоусов заявив, що в окупованому Херсоні оголошується цілодобова комендантська година, але лише за пів години видалив повідомлення і зробив нове – що у місті "немає жодних обмежень".
Джерело: Стремоусов у Telegram
Пряма мова Стремоусова: "У місті Херсоні оголошено комендантську годину, яка триватиме 24 години – цілодобово. Тільки для того, щоб ми могли відстояти наше місто".
Деталі: Російські ЗМІ масово процитували гауляйтера про цілодобову комендантську годину, але згодом у Telegram Стремоусова попередній пост замінили новим, з якого цитату про комендантську годину вирізали.
Стремоусов заявив, що в Херсоні оголосили цілодобову комендантську годину. Але згодом цей пост замінили на новий – у ньому вже немає згадки про комендантську pic.twitter.com/BBLGZAVog4— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 4, 2022
У новому відеозверненні залишилось лише звернення колаборанта залишити місто, щоб "не стати мішенню для нацистів".
Ще пізніше Стремоусов опублікував нове відео, в якому заявив, що комендантська година таки оголошена, але оголошена вона не для жителів, а для "ДРГ і пособників фашистів".
Що цьому передувало:
- Раніше ЗМІ повідомляли, що російські окупанти переміщують військову техніку та особовий склад з правого на лівий берег Дніпра на Херсонщині на тлі нещодавніх стрімких успіхів ЗСУ з деокупації області.
- Президент Росії Володимир Путін заявив, що жителів Херсона потрібно вивезти з міста.
- Міністр оборони України Олексій Резніков не виключає, що російські загарбники можуть відступити з Херсона на лівий берег Дніпра.
- Відступ російських військ на лівий берег Дніпра допустив один із так званих ватажків окупаційної "адміністрації" Херсона Кирило Стремоусов.
- Британський телеканал Sky News з посиланням на західних посадовців інформує, що Володимир Путін зазнаватиме все більшого тиску з боку прихильників жорсткої лінії через очікуване виведення окупаційних військ із Херсона.