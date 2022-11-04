Резніков вважає, що росіяни потенційно готові до "акту доброї волі" в Херсоні
Міністр оборони України Олексій Резніков не виключає, що російські загарбники можуть відступити з Херсона на лівий берег Дніпра, і вірить, що з часом Україна поверне всі свої території, як було до анексії Криму, сходу й півдня материкової України.
Джерело: Олексій Резніков на брифінгу 4 листопада
Деталі: Резніков зазначив, що чутки про відступ російських окупантів із Херсону можуть бути елементом інформаційно-психологічної спеціальної операції (ІПСО), а Україна довіряє лише даним розвідки і ретельно вивчає всю інформацію.
Пряма мова: "Їхня звичка до "актів доброї волі" нам давно вже відома. Так був акт доброї волі, коли вони звільнили територію Київської області, потім Сумської та Чернігівської завдяки рішучим діям сектора безпеки й оборони. Потім був острів Зміїний – ще один акт доброї волі.
Звісно, я думаю, що потенційно вони готові до чергового "акту доброї волі" щодо лівого берега Дніпра у Херсонській област, в районі міста Херсон, але для цього їм все одно знадобиться втратити певний свій потенціал завдяки відповідним діям наших Збройних сил".
Деталі: Міністр зазначив, що погода теж впливає на хід війни: коли йдуть дощі, вести бої важче. Крім того, окупанти використовують іригаційні канали аграрного регіону як траншеї, – і "це трошки уповільнює рух наших військ".
Пряма мова: "Я оптимістично дивлюся не тільки на Херсонську операцію, я взагалі вірю, абсолютно свідомо й обізнано, в те, що ми з вами завершимо цю війну шляхом деокупації повної всіх земель українських, які тимчасово окуповані з 2014 року, шляхом виходу на міжнародно визнані кордони України станом на 1991 рік".
Передісторія:
- 27 жовтня український Центр національного спротиву повідомив, що росіяни перенесли свою окупаційну адміністрацію в Херсонській області на лівий берег Дніпра, тобто вивезли з Херсона. До цього їх спонукав контрнаступ ЗСУ та руйнація мостів через ріку.
- Окупанти вивозять своїх "керівників" і колаборантів у "тил", а місцевих жителів примушують до евакуації, лякаючи підривом Каховської ГЕС та наступом ЗСУ. Навіть Путін заявив, що жителів Херсона потрібно вивезти.
- 3 листопада у Херсоні з будівлі обласної державної адміністрації зник прапор Російської Федерації. Однак у Силах оборони півдня України припустили, що це може бути інформаційним вкидом для введення ЗСУ в оману й провокації.
- На Заході вірять, що Росія підготувала підґрунтя для виведення своїх військ з Херсона.
- Міністр оборони США Ллойд Остін висловив упевненість у тому, що українські війська можуть відвоювати окуповане Росією правобережжя Херсонської області включно з адміністративним центром.
- А ЗМІ припускають, що президент РФ Володимир Путін зазнаватиме все більшого тиску з боку прихильників жорсткої лінії через очікуване виведення окупаційних військ із Херсона, вважають західні чиновники.