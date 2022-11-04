Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Резніков вважає, що росіяни потенційно готові до "акту доброї волі" в Херсоні

Олена РощінаП'ятниця, 4 листопада 2022, 14:05
Олексій Резніков, фото Міноборони

Міністр оборони України Олексій Резніков не виключає, що російські загарбники можуть відступити з Херсона на лівий берег Дніпра, і вірить, що з часом Україна поверне всі свої території, як було до анексії Криму, сходу й півдня материкової України. 

Джерело: Олексій Резніков на брифінгу 4 листопада

Деталі: Резніков зазначив, що чутки про відступ російських окупантів із Херсону можуть бути елементом інформаційно-психологічної спеціальної операції (ІПСО), а Україна довіряє лише даним розвідки і ретельно вивчає всю інформацію.

Пряма мова: "Їхня звичка до "актів доброї волі" нам давно вже відома. Так був акт доброї волі, коли вони звільнили територію Київської області, потім Сумської та Чернігівської завдяки рішучим діям сектора безпеки й оборони. Потім був острів Зміїний – ще один акт доброї волі. 

Звісно, я думаю, що потенційно вони готові до чергового "акту доброї волі" щодо лівого берега Дніпра у Херсонській област, в районі міста Херсон, але для цього їм все одно знадобиться втратити певний свій потенціал завдяки відповідним діям наших Збройних сил".

Деталі: Міністр зазначив, що погода теж впливає на хід війни: коли йдуть дощі, вести бої важче. Крім того, окупанти використовують іригаційні канали аграрного регіону як траншеї, – і "це трошки уповільнює рух наших військ".

Пряма мова: "Я оптимістично дивлюся не тільки на Херсонську операцію, я взагалі вірю, абсолютно свідомо й обізнано, в те, що ми з вами завершимо цю війну шляхом деокупації повної всіх земель українських, які тимчасово окуповані з 2014 року, шляхом виходу на міжнародно визнані кордони України станом на 1991 рік".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Теми: РезніковХерсонХерсонська областьдеокупація
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росія проголосувала за резолюцію із засудженням себе самої – Кислиця

Ворог атакував Вінниччину "Шахедами" – голова ОВА

фото, доповненоУ Рівному чоловік кинув боєприпас на дитмайданчику, серед постраждалих дитина

відеоЖурналісти AP дізнались подробиці масових убивств у Бучі

Понад тисячу Starlink в Україні відключилися через проблеми з фінансуванням – CNN

США пообіцяли надати Україні допомогу, необхідну для звільнення Херсона

Усі новини...
Резніков
Будуть приємні новини: Резніков анонсував новий пакет військової допомоги від США
Резніков вважає, що результат проміжних виборів у США не похитне підтримку України
Україна має розвивати систему дронів, і не тільки тих, що в повітрі – Резніков
Останні новини
06:03
Путін бреше: мобілізація в Росії не дала очікуваних результатів – ISW
05:07
За день із Twitter звільнили 50% персоналу, працівники подали до суду
04:08
Кулеба: До кінця року Україна отримає нові системи ППО і ПРО
03:10
На півдні ЗСУ відпрацювали 170 вогневих завдань по ворогу – командування
02:38
В окупованому Скадовську росіяни публічно стратили медсестру – FT
01:48
Маск повідомив, якою надалі буде політика Twitter
01:17
Росія проголосувала за резолюцію із засудженням себе самої – Кислиця
00:47
Росіяни гатили по 4 громадах Сумщини, запустили 70 снарядів і мін
00:06
Ворог атакував Вінниччину "Шахедами" – голова ОВА
23:51
Нідерланди надають Україні 120 млн євро військової допомоги, модернізують 45 танків
Усі новини...