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Резніков вважає, що росіяни потенційно готові до "акту доброї волі" в Херсоні

Олена РощінаП'ятниця, 4 листопада 2022, 13:05
Резніков вважає, що росіяни потенційно готові до акту доброї волі в Херсоні
Олексій Резніков, фото Міноборони

Міністр оборони України Олексій Резніков не виключає, що російські загарбники можуть відступити з Херсона на лівий берег Дніпра, і вірить, що з часом Україна поверне всі свої території, як було до анексії Криму, сходу й півдня материкової України. 

Джерело: Олексій Резніков на брифінгу 4 листопада

Деталі: Резніков зазначив, що чутки про відступ російських окупантів із Херсону можуть бути елементом інформаційно-психологічної спеціальної операції (ІПСО), а Україна довіряє лише даним розвідки і ретельно вивчає всю інформацію.

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Пряма мова: "Їхня звичка до "актів доброї волі" нам давно вже відома. Так був акт доброї волі, коли вони звільнили територію Київської області, потім Сумської та Чернігівської завдяки рішучим діям сектора безпеки й оборони. Потім був острів Зміїний – ще один акт доброї волі. 

Звісно, я думаю, що потенційно вони готові до чергового "акту доброї волі" щодо лівого берега Дніпра у Херсонській област, в районі міста Херсон, але для цього їм все одно знадобиться втратити певний свій потенціал завдяки відповідним діям наших Збройних сил".

Деталі: Міністр зазначив, що погода теж впливає на хід війни: коли йдуть дощі, вести бої важче. Крім того, окупанти використовують іригаційні канали аграрного регіону як траншеї, – і "це трошки уповільнює рух наших військ".

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Пряма мова: "Я оптимістично дивлюся не тільки на Херсонську операцію, я взагалі вірю, абсолютно свідомо й обізнано, в те, що ми з вами завершимо цю війну шляхом деокупації повної всіх земель українських, які тимчасово окуповані з 2014 року, шляхом виходу на міжнародно визнані кордони України станом на 1991 рік".

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Теми: РезніковХерсонХерсонська областьдеокупація
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