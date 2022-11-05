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В МЗС відреагували на заяви Ірану про постачання дронів РФ

"Європейська правда"Субота, 5 листопада 2022, 14:28

В МЗС заявили, що Україна продовжуватиме вживати заходів, щоб унеможливити використання Росією іранської зброї для вбивств українців і попередили Тегеран, що наслідки співучасті в агресії РФ будуть масштабніші за вигоду від її підтримки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці у Facebook написав речник МЗС Олег Ніколенко.

Глава МЗС Ірану публічно визнав, що Тегеран передавав бойові дрони РФ нібито за кілька місяців до її повномасштабного вторгнення в Україну.

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"Раніше Іран всіляко спростовував постачання озброєння Росії, яке вона використовує у війні" - зазначив Ніколенко.

Крім того він відзначив, що іранський міністр поширив інсинуації про начебто відмову української сторони від зустрічі з іранськими експертами під тиском західних партнерів.

"Україна навчена довіряти лише фактам. Тому МЗС на чолі з Дмитром Кулебою, а також в тісній координації з українськими причетними відомствами, продовжуватиме вживати максимально жорстких заходів, аби унеможливити використання Росією іранської зброї задля вбивств українців та знищення нашої критичної інфраструктури" - заявив Ніколенко.

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"У Тегерані мають усвідомлювати, що наслідки співучасті в злочинах агресії РФ проти України будуть набагато масштабнішими, аніж вигода від підтримки Росії" - наголосив він.

Як відомо, Росія останнім часом масово застосовує для ударів по Україні дрони-камікадзе, які фахівці ідентифікують як іранські "Шахед-136", а російські сили використовують їх під назвою "Герань". Тегеран неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії. У Білому домі вважають заперечення Ірану неправдою.

В МЗС України заявили, що надання Іраном зброї Росії для ведення повномасштабної війни робить його співучасником агресії та воєнних злочинів на території України. Глава МЗС України Дмитро Кулеба вніс на розгляд президента пропозицію про розірвання дипвідносини з Іраном через використання Росією іранських дронів проти України.

Теми: ІранМЗСвізивійна
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