ОК "Південь": Окупанти на правому березі облаштовують оборону, на лівому – мінують узбережжя
На правому березі Дніпра на південному напрямку росіяни облаштовують рубежі оборони, а на лівому – мінують узбережжя і вивозять населення.
Джерело: оперативне командування "Південь"
Дослівно: "(Ворог) веде активну оборону та намагається утримати зайняті рубежі. На правобережжі здійснює маневри силами та засобами, облаштовує рубежі оборони, на лівобережжі – проводить замінування узбережжя, вивозить населення за п’ятнадцятикілометрову зону, окопує техніку, облаштовує вогневі позиції.
Деталі: Протягом ночі українські ракетники та артилеристи завдавали ударів по позиціях ворога, логістичних центрах, районах зосередження живої сили та техніки рашистів. Виконано понад 70 вогневих завдань.
Внаслідок результативного вогневого ураження альтернативної переправи, облаштованої окупантами вздовж Антонівського мосту, було знищено буксир. Ще два плавучі засоби отримали пошкодження та потребують ремонту.
Також підтверджено ураження колони окупантів, що очікувала на переправу в районі населеного пункту Ольгівка.
Крім того, повідомляється, що неподалік Нововасилівки Миколаївської області знищено 6 паливозаправників противника. Решта втрат ворога дорозвідується.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що російські окупанти переміщують військову техніку та особовий склад з правого на лівий берег Дніпра на Херсонщині на тлі нещодавніх стрімких успіхів ЗСУ з деокупації області.
- Колаборант Володимир Сальдо 19 жовтня заявив, що так зване керівництво Херсонської області вирішило перебратися на лівий берег у зв'язку з нібито підготовкою контрнаступу ЗСУ.
- Російські окупанти демонтували в Херсоні пам’ятники російським полководцям Олександру Суворову і Федору Ушакову та забрали їх з собою при втечі з міста. Також загарбники вкрали з окупованого Херсона пам'ятник і останки російського князя Григорія Потьомкіна, які зберігалися у Свято-Катерининському храмі.
- За даними Генштабу, російська окупаційна адміністрація Херсонської області перемістилася з Херсона південніше, до Скадовська. Також повідомлялося, що загарбники продовжують примусову евакуацію населення.
- Один із так званих ватажків окупаційної "адміністрації" Херсона Кирило Стремоусов заявив, що російські війська, ймовірно, відступлять на лівий берег Дніпра.