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ОК "Південь": Окупанти на правому березі облаштовують оборону, на лівому – мінують узбережжя

Катерина ТищенкоСубота, 5 листопада 2022, 18:03
ілюстративне фото Getty Images

На правому березі Дніпра на південному напрямку росіяни облаштовують рубежі оборони, а на лівому – мінують узбережжя і вивозять населення.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "(Ворог) веде активну оборону та намагається утримати зайняті рубежі. На правобережжі здійснює маневри силами та засобами, облаштовує рубежі оборони, на лівобережжі – проводить замінування узбережжя, вивозить населення за п’ятнадцятикілометрову зону, окопує техніку, облаштовує вогневі позиції.

Деталі: Протягом ночі українські ракетники та артилеристи завдавали ударів по позиціях ворога, логістичних центрах, районах зосередження живої сили та техніки рашистів. Виконано понад 70 вогневих завдань.

Внаслідок результативного вогневого ураження альтернативної переправи, облаштованої окупантами вздовж Антонівського мосту, було знищено буксир. Ще два плавучі засоби отримали пошкодження та потребують ремонту.

Також підтверджено ураження колони окупантів, що очікувала на переправу в районі населеного пункту Ольгівка.

Крім того, повідомляється, що неподалік Нововасилівки Миколаївської області знищено 6 паливозаправників противника. Решта втрат ворога дорозвідується.

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Теми: Херсонська областьвійна
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