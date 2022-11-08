"Ніяких мобіків і хлопків": у Росії видали нові методички, як підтримувати мобілізацію

У Російській Федерації видали нові методички з метою мінімізації негативних настроїв серед мобілізованих.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони України

Деталі: За даними ГУР, пропагандисти РФ роздають нові вказівки журналістам у зв'язку із високим рівнем невдоволення населення:

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– закликають поважніше ставитися до мобілізованих і не вживати терміну "мобіки";

– ЗСУ, згідно з методичками, рекомендують називати "бойовиками" та "збройними формуваннями". А також ні в якому разі не вживати абревіатуру "ВСУ";

– військове керівництво України просять приписувати "західним кураторам Києва";

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– вибухи та партизанські диверсії просять більше не називати "хлопками";

– тих, хто виїхав з РФ після оголошення мобілізації, рекомендують висміювати, називаючи "убєжантами" і "пєрєждунами";

Дослівно: "Поява нових методичок свідчить про те, що проблема у російському суспільстві є, а невдоволення зростає. Керівництво РФ, у свою чергу, традиційно намагається використовувати пропаганду для маніпуляцій над населенням, замість того, щоб вирішити цю проблему".

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