"Ніяких мобіків і хлопків": у Росії видали нові методички, як підтримувати мобілізацію
У Російській Федерації видали нові методички з метою мінімізації негативних настроїв серед мобілізованих.
Джерело: Головне управління розвідки Міноборони України
Деталі: За даними ГУР, пропагандисти РФ роздають нові вказівки журналістам у зв'язку із високим рівнем невдоволення населення:
– закликають поважніше ставитися до мобілізованих і не вживати терміну "мобіки";
– ЗСУ, згідно з методичками, рекомендують називати "бойовиками" та "збройними формуваннями". А також ні в якому разі не вживати абревіатуру "ВСУ";
– військове керівництво України просять приписувати "західним кураторам Києва";
– вибухи та партизанські диверсії просять більше не називати "хлопками";
– тих, хто виїхав з РФ після оголошення мобілізації, рекомендують висміювати, називаючи "убєжантами" і "пєрєждунами";
Дослівно: "Поява нових методичок свідчить про те, що проблема у російському суспільстві є, а невдоволення зростає. Керівництво РФ, у свою чергу, традиційно намагається використовувати пропаганду для маніпуляцій над населенням, замість того, щоб вирішити цю проблему".
Передісторія:
- Наприкінці жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу відзвітував Путіну про начебто завершення часткової мобілізації в Росії. Проте, за даними Генштабу ЗСУ, Росія продовжує мобілізацію в прихованому режимі.
- За словами Путіна, кількість мобілізованих у РФ сягнула 318 тисяч людей, незважаючи на раніше оголошене обмеження в 300 тисяч.
- За даними Інституту вивчення війни, незважаючи на заяви Володимира Путіна, мобілізація не створила можливостей для досягнення його цілей у війні проти України.
- 7 листопада Путін заявив, що близько 50 тисяч мобілізованих росіян беруть участь у боях в Україні.