Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Тюремні терміни отримали п'ятеро бойовиків, які захоплювали Маріуполь і Сєвєродонецьк - СБУ

Валентина РоманенкоСереда, 9 листопада 2022, 14:18
Тюремні терміни отримали п'ятеро бойовиків, які захоплювали Маріуполь і Сєвєродонецьк - СБУ
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ UNSPLASH

П'ятеро бойовиків незаконних утворень "Л/ДНР", які захоплювали Маріуполь і Сєвєродонецьк, проведуть від 10 до 13 років за ґратами.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Так, за матеріалами спецслужби до 13 років тюрми засуджено чотирьох бойовиків, які захоплювали Сєвєродонецьк.

Реклама:

Українські захисники взяли зловмисників у полон під час бойових дій поблизу Білогорівки на Луганщині.

За даними слідства, затриманими виявились місцеві жителі, які ще до повномасштабної агресії приєднались до так званої "4-й отдельной мотострелковой бригады ЛНР", що входила до складу 2-го армійського корпусу РФ.

Там вони брали активну участь у боях проти Сил оборони на Луганському напрямку.

ВІДЕО ДНЯ

На підставі зібраних доказів суд визнав фігурантів винними у державній зраді, участі у терористичній організації, участі в діяльності не передбачених законом збройних формувань.

Ще одного бойовика засуджено до 10 років позбавлення волі.

Встановлено, що зловмисник перебував у складі так званого "105-го стрелкового полка ДНР" 1-го армійського корпусу РФ. У лавах окупаційного угруповання він захоплював Маріуполь та інші населенні пункти Приазов’я.

У липні 2022 року його підрозділ передислокували в район Мар’їнки Донецької області, де загарбники облаштували бойові позиції з використанням бронетехніки.

Втім, українські оборонці підбили ворожу БМП, на якій пересувався зловмисник, і затримали його.

Суд визнав фігуранта винним за трьома статтями Кримінального кодексу.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Останні новини
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: