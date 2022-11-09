Тюремні терміни отримали п'ятеро бойовиків, які захоплювали Маріуполь і Сєвєродонецьк - СБУ
П'ятеро бойовиків незаконних утворень "Л/ДНР", які захоплювали Маріуполь і Сєвєродонецьк, проведуть від 10 до 13 років за ґратами.
Джерело: пресслужба СБУ
Деталі: Так, за матеріалами спецслужби до 13 років тюрми засуджено чотирьох бойовиків, які захоплювали Сєвєродонецьк.
Українські захисники взяли зловмисників у полон під час бойових дій поблизу Білогорівки на Луганщині.
За даними слідства, затриманими виявились місцеві жителі, які ще до повномасштабної агресії приєднались до так званої "4-й отдельной мотострелковой бригады ЛНР", що входила до складу 2-го армійського корпусу РФ.
Там вони брали активну участь у боях проти Сил оборони на Луганському напрямку.
На підставі зібраних доказів суд визнав фігурантів винними у державній зраді, участі у терористичній організації, участі в діяльності не передбачених законом збройних формувань.
Ще одного бойовика засуджено до 10 років позбавлення волі.
Встановлено, що зловмисник перебував у складі так званого "105-го стрелкового полка ДНР" 1-го армійського корпусу РФ. У лавах окупаційного угруповання він захоплював Маріуполь та інші населенні пункти Приазов’я.
У липні 2022 року його підрозділ передислокували в район Мар’їнки Донецької області, де загарбники облаштували бойові позиції з використанням бронетехніки.
Втім, українські оборонці підбили ворожу БМП, на якій пересувався зловмисник, і затримали його.
Суд визнав фігуранта винним за трьома статтями Кримінального кодексу.