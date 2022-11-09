Тюремні терміни отримали п'ятеро бойовиків, які захоплювали Маріуполь і Сєвєродонецьк - СБУ

П'ятеро бойовиків незаконних утворень "Л/ДНР", які захоплювали Маріуполь і Сєвєродонецьк, проведуть від 10 до 13 років за ґратами.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Так, за матеріалами спецслужби до 13 років тюрми засуджено чотирьох бойовиків, які захоплювали Сєвєродонецьк.

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Українські захисники взяли зловмисників у полон під час бойових дій поблизу Білогорівки на Луганщині.

За даними слідства, затриманими виявились місцеві жителі, які ще до повномасштабної агресії приєднались до так званої "4-й отдельной мотострелковой бригады ЛНР", що входила до складу 2-го армійського корпусу РФ.

Там вони брали активну участь у боях проти Сил оборони на Луганському напрямку.

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На підставі зібраних доказів суд визнав фігурантів винними у державній зраді, участі у терористичній організації, участі в діяльності не передбачених законом збройних формувань.

Ще одного бойовика засуджено до 10 років позбавлення волі.

Встановлено, що зловмисник перебував у складі так званого "105-го стрелкового полка ДНР" 1-го армійського корпусу РФ. У лавах окупаційного угруповання він захоплював Маріуполь та інші населенні пункти Приазов’я.

У липні 2022 року його підрозділ передислокували в район Мар’їнки Донецької області, де загарбники облаштували бойові позиції з використанням бронетехніки.

Втім, українські оборонці підбили ворожу БМП, на якій пересувався зловмисник, і затримали його.

Суд визнав фігуранта винним за трьома статтями Кримінального кодексу.