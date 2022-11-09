Зеленський застеріг РФ: Спроба підірвати Каховську ГЕС означатиме оголошення війни всьому світу

Президент Володимир Зеленський застерігає державу-агресора - РФ, що можлива спроба підірвати Каховську ГЕС буде оголошенням війни всьому світу.

Джерело: вечірнє відеозвернення глави держави

Пряма мова: "Я хочу зараз і окремо попередити кожного в Москві, хто приймає відповідні рішення: будь-яка ваша спроба підірвати Каховську ГЕС і затопити нашу територію та зневоднити Запорізьку АЕС означатиме оголошення вами війни всьому світу. Подумайте, що з вами тоді буде".

Нагадаємо: Вдень 9 листопада командувач російських окупаційних військ в Україні Сергій Суровікін заявив, що військових РФ перекидає на лівий берег Дніпра з Херсона. В Офісі президента України заявили, що у Херсоні зберігається значне угруповання російських військових та ознак відступу без бою не видно.

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