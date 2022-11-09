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Зеленський застеріг РФ: Спроба підірвати Каховську ГЕС означатиме оголошення війни всьому світу

Валентина РоманенкоСереда, 9 листопада 2022, 21:53
Зеленський застеріг РФ: Спроба підірвати Каховську ГЕС означатиме оголошення війни всьому світу
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський застерігає державу-агресора - РФ, що можлива спроба підірвати Каховську ГЕС буде оголошенням війни всьому світу.

Джерело: вечірнє відеозвернення глави держави

Пряма мова: "Я хочу зараз і окремо попередити кожного в Москві, хто приймає відповідні рішення: будь-яка ваша спроба підірвати Каховську ГЕС і затопити нашу територію та зневоднити Запорізьку АЕС означатиме оголошення вами війни всьому світу. Подумайте, що з вами тоді буде".

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Нагадаємо: Вдень 9 листопада командувач російських окупаційних військ в Україні Сергій Суровікін заявив, що військових РФ перекидає на лівий берег Дніпра з Херсона. В Офісі президента України заявили, що у Херсоні зберігається значне угруповання російських військових та ознак відступу без бою не видно.

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Передісторія: 

  • 20 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив Європейській раді, що росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції та планують здійснити теракт "під чужим прапором".
  • ГУР Міноборони України заявило, що окупанти ще у квітні спланували підрив дамби Каховського водосховища, яка є гідровузлом Каховської ГЕС.
  • Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припустили, що російські окупанти спробують підірвати дамбу Каховської гідроелектростанції (ГЕС) і звинуватити в підриві Україну.

Теми: ЗеленськийвійнаРосія
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