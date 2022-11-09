Зеленський застеріг РФ: Спроба підірвати Каховську ГЕС означатиме оголошення війни всьому світу
Президент Володимир Зеленський застерігає державу-агресора - РФ, що можлива спроба підірвати Каховську ГЕС буде оголошенням війни всьому світу.
Джерело: вечірнє відеозвернення глави держави
Пряма мова: "Я хочу зараз і окремо попередити кожного в Москві, хто приймає відповідні рішення: будь-яка ваша спроба підірвати Каховську ГЕС і затопити нашу територію та зневоднити Запорізьку АЕС означатиме оголошення вами війни всьому світу. Подумайте, що з вами тоді буде".
Нагадаємо: Вдень 9 листопада командувач російських окупаційних військ в Україні Сергій Суровікін заявив, що військових РФ перекидає на лівий берег Дніпра з Херсона. В Офісі президента України заявили, що у Херсоні зберігається значне угруповання російських військових та ознак відступу без бою не видно.
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Передісторія:
- 20 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив Європейській раді, що росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції та планують здійснити теракт "під чужим прапором".
- ГУР Міноборони України заявило, що окупанти ще у квітні спланували підрив дамби Каховського водосховища, яка є гідровузлом Каховської ГЕС.
- Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припустили, що російські окупанти спробують підірвати дамбу Каховської гідроелектростанції (ГЕС) і звинуватити в підриві Україну.