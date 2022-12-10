Азовець "Редіс" передав послання з Туреччини

Командир полку "Азов" Денис Прокопенко "Редіс" закликав зробити все можливе й неможливе для звільнення українських військовополонених.

Джерело: дружина Прокопенка Катерина

Деталі: На церемонії вручення премії "Української правди", отримуючи відзнаку за громадянську позицію від імені Асоціації родин захисників "Азовсталі", Катерина Прокопенко зачитала лист, який отримала від чоловіка в Туреччині. За словами Катерини, "Редіс" просив оприлюднити його при важливій нагоді.

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Прокопенко в листі коротко згадує про перебування в полоні (інформаційний вакуум, погрози стратою –ред.), зазначає, наскільки складним є процес обміну військовополонених, та закликає всіх зробити все можливе для звільнення українських бранців, які ще перебувають у руках російських загарбників.

З листа також випливає, що командири "Азову" сподіваються ще принести користь Україні у війні проти російських загарбників.

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Пряма мова: "Щодня ми слідкуємо за успіхами нашої непереможної армії по телебаченню, тримаємо кулаки за всіх тих, хто в цю важку мить обороняє нашу державу та перебуває в полоні. Для нас – великий розпач, що ми не можемо бути зараз поруч із нашими побратимами на передовій, і сподіваємось, що для нас війна не закінчилася і ми будемо корисними для нашої держави.

Битва за Маріуполь стала для українців символом незламності, а для росіян – раковою пухлиною, де впродовж 86 днів їх командування відправляло на забій батальйон за батальйоном.

Завдяки вірності та хоробрості солдат маріупольського гарнізону, локомотивом якого став полк "Азов", вдалося відтягнути велике угруповання ворожих сил на півдні, тим самим уповільнити натиск на інших напрямках та не дати противнику повноцінно розвинути успіх на інших ділянках фронту.

В масштабах країни це дало змогу перегрупувати війська, отримати новітнє озброєння від західних партнерів, мобілізувати свіжі кадри, перейняти стратегічні ініціативи на всій лінії зіткнення та провести ряд успішних контрнаступальних операцій".

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