Азовец "Редис" передал послание из Турции
Командир полка "Азов" Денис Прокопенко "Редис" призвал сделать все возможное и невозможное для освобождения украинских военнопленных.
Источник: жена Прокопенко Екатерина
Детали: На церемонии вручения премии "Украинской правды", получая награду за гражданскую позицию от имени Ассоциации семей защитников "Азовстали", Екатерина Прокопенко зачитала письмо, которое получила от мужа в Турции. По словам Екатерины, "Редис" просил обнародовать его при важной возможности.
Прокопенко в письме кратко вспоминает о пребывании в плену (информационный вакуум, угрозы казнью -ред.), отмечает, насколько сложным является процесс обмена военнопленных, и призывает всех сделать все возможное для освобождения украинских пленников, которые еще находятся в руках российских захватчиков.
Из письма также следует, что командиры "Азова" надеются еще принести пользу Украине в войне против российских захватчиков.
Прямая речь: "Ежедневно мы следим за успехами нашей непобедимой армии по телевидению, держим кулаки за всех тех, кто в этот трудный момент защищает наше государство и находится в плену. Для нас - большое отчаяние, что мы не можем быть сейчас рядом с нашими собратьями на передовой, и надеемся, что для нас война не закончилась и мы будем полезными для нашего государства.
Битва за Мариуполь стала для украинцев символом несокрушимости, а для россиян - раковой опухолью, где в течение 86 дней их командование отправляло на убой батальон за батальоном.
Благодаря верности и храбрости солдат мариупольского гарнизона, локомотивом которого стал полк "Азов", удалось оттянуть большую группировку вражеских сил на юге, тем самым замедлить натиск на других направлениях и не дать противнику полноценно развить успех на других участках фронта.
В масштабах страны это позволило перегруппировать войска, получить новейшее вооружение от западных партнеров, мобилизовать свежие кадры, перенять стратегические инициативы на всей линии соприкосновения и провести ряд успешных контрнаступательных операций".
Предыстория:
- 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников.
- Среди освобожденных пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТРошники, таможенники, гражданские. В частности, Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко - командиры из "Азовстали". Кроме того, среди освобожденных "азовцы" Николай Кущ (Фрост) и Константин Никитенко (Фокс), которых оккупанты хотели казнить.
- Согласно договоренностям, 5-ро командиров "Азова" должны находиться в Турции до конца войны под личными гарантиями защиты и безопасности Эрдогана.
- России вернули - Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.