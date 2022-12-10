Азовец "Редис" передал послание из Турции

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко "Редис" призвал сделать все возможное и невозможное для освобождения украинских военнопленных.

Источник: жена Прокопенко Екатерина

Детали: На церемонии вручения премии "Украинской правды", получая награду за гражданскую позицию от имени Ассоциации семей защитников "Азовстали", Екатерина Прокопенко зачитала письмо, которое получила от мужа в Турции. По словам Екатерины, "Редис" просил обнародовать его при важной возможности.

Прокопенко в письме кратко вспоминает о пребывании в плену (информационный вакуум, угрозы казнью -ред.), отмечает, насколько сложным является процесс обмена военнопленных, и призывает всех сделать все возможное для освобождения украинских пленников, которые еще находятся в руках российских захватчиков.

Из письма также следует, что командиры "Азова" надеются еще принести пользу Украине в войне против российских захватчиков.

Прямая речь: "Ежедневно мы следим за успехами нашей непобедимой армии по телевидению, держим кулаки за всех тех, кто в этот трудный момент защищает наше государство и находится в плену. Для нас - большое отчаяние, что мы не можем быть сейчас рядом с нашими собратьями на передовой, и надеемся, что для нас война не закончилась и мы будем полезными для нашего государства.

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Битва за Мариуполь стала для украинцев символом несокрушимости, а для россиян - раковой опухолью, где в течение 86 дней их командование отправляло на убой батальон за батальоном.

Благодаря верности и храбрости солдат мариупольского гарнизона, локомотивом которого стал полк "Азов", удалось оттянуть большую группировку вражеских сил на юге, тем самым замедлить натиск на других направлениях и не дать противнику полноценно развить успех на других участках фронта.

В масштабах страны это позволило перегруппировать войска, получить новейшее вооружение от западных партнеров, мобилизовать свежие кадры, перенять стратегические инициативы на всей линии соприкосновения и провести ряд успешных контрнаступательных операций".

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