Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Совместные учения РФ и Беларуси проходят на отдалении от границы с Украиной - ГПСУ

Валентина РоманенкоПонедельник, 12 декабря 2022, 12:21
иллюстративное фото Минобороны РБ

Совместные российско-белорусские учения проходят на полигонах Республики Беларусь не вблизи границы с Украиной.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона 12 декабря

Детали: Демченко отметил, что на данный момент ударного формирования либо подразделений РФ или с привлечением подразделений РБ нет.

Совместные учения россиян и белорусов, которые уже неоднократно продолжались в сроках, продолжаются в глубине территории РБ.

Прямая речь: "К счастью, происходят они не рядом с границей, они имеют место на полигонах на территории вглубь Беларуси. За развитием ситуации и действиями (союзных войск - ред.) наблюдает наша разведка, чтобы понимать, какую угрозу в дальнейшем они могут представлять для нашей страны...

Нет такой угрозы, что "сегодня уже произошло бы какое-то вторжение на любом направлении". Но, конечно, мы должны быть готовы ко всему, укрепление (украинских позиций) происходит по всей протяженности границы с Беларусью".

Напомним: Институт изучения войны (ISW) убежден, что вторжение белорусской армии в Украину чрезвычайно маловероятно.

ВИДЕО ДНЯ

На территории Беларуси используются мощные средства радиолокационной борьбы, чтобы усложнить Украине работу по наблюдению за границей, а также для провокаций против Сил обороны нашей страны.

Читайте также: "Я не имею права выйти и сказать: друзья, бегите". Глава Ровенской области Коваль о вероятности наступления из Беларуси

Предыстория:

  • В конце ноября военная разведка Минобороны и не фиксировала на территории Беларуси создание мощной наступательной группировки, подобной той, которая была развернута в январе-феврале 2022 года.
  • В начале декабря командующий Объединенными силами Вооруженных сил генерал-лейтенант Сергей Наев заверил, что защитники готовятся к адекватному реагированию на фоне накопления войск в Беларуси.

Слушайте также:

Слушайте подкаст "Кляті питання" на удобной платформе:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud НВ. Подкасти Абук

Темы: БеларусьграницавойнаПограничная служба
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

У депутата Госдумы РФ обнаружили 11 квартир в Киеве

Меньше десятка: Пограничники рассказали, сколько россиян с визами въехали в Украину

Мэры просят депутатов не голосовать за скандальную реформу градостроительства

В Киеве арестован замглавы Федерации профсоюзов: подозрение в растрате 138 млн

Группа стран ЕС официально возмутилась словами Макрона о "гарантиях безопасности" для РФ – СМИ

Германия озвучила, какую военную технику предоставит Украине

Все новости...
Беларусь
Коваль: У белорусов нет мотивации воевать против Украины
Янтарокопатели во время войны стали партизанами - председатель Ровенской ОВА
Беларусь пытается скрыть количество техники, переданной российским военным – американские аналитики
Последние новости
13:48
Рада проголосовала за ликвидацию скандального ОАСК
13:47
Самый богатый олигарх РФ Лисин поставлял металл российскому ВПК - The Times
13:42
обновлено Беларусь начала внезапную проверку боевой готовности армии
13:40
Новая Зеландия первой в мире запретила курение для следующего поколения
13:39
Еврокомиссия профинансирует 30 млн LED-ламп для Украины: это покроет часть дефицита энергосистемы
13:35
Пограничники остановили продвижение диверсантов РФ в Донецкой области 
13:34
Испания передает Украине большой пакет оборудования для ремонта электросети
13:30
фотоНа Черногоре продолжает снежить и морозить. Как выглядит Поп Иван в -15°C
13:29
Зеленский перечислил 6 вещей, которыми Европа может облегчить зиму в Украине
13:25
Макрон о переговорах по выводу тяжелого вооружения из ЗАЭС: Ближайшие недели будут решающими
Все новости...