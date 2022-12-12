Совместные учения РФ и Беларуси проходят на отдалении от границы с Украиной - ГПСУ

Совместные российско-белорусские учения проходят на полигонах Республики Беларусь не вблизи границы с Украиной.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона 12 декабря

Детали: Демченко отметил, что на данный момент ударного формирования либо подразделений РФ или с привлечением подразделений РБ нет.

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Совместные учения россиян и белорусов, которые уже неоднократно продолжались в сроках, продолжаются в глубине территории РБ.

Прямая речь: "К счастью, происходят они не рядом с границей, они имеют место на полигонах на территории вглубь Беларуси. За развитием ситуации и действиями (союзных войск - ред.) наблюдает наша разведка, чтобы понимать, какую угрозу в дальнейшем они могут представлять для нашей страны...

Нет такой угрозы, что "сегодня уже произошло бы какое-то вторжение на любом направлении". Но, конечно, мы должны быть готовы ко всему, укрепление (украинских позиций) происходит по всей протяженности границы с Беларусью".

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Напомним: Институт изучения войны (ISW) убежден, что вторжение белорусской армии в Украину чрезвычайно маловероятно.

На территории Беларуси используются мощные средства радиолокационной борьбы, чтобы усложнить Украине работу по наблюдению за границей, а также для провокаций против Сил обороны нашей страны.

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Предыстория:

В конце ноября военная разведка Минобороны и не фиксировала на территории Беларуси создание мощной наступательной группировки, подобной той, которая была развернута в январе-феврале 2022 года.

В начале декабря командующий Объединенными силами Вооруженных сил генерал-лейтенант Сергей Наев заверил, что защитники готовятся к адекватному реагированию на фоне накопления войск в Беларуси.

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