НАЗК перевіряє інформацію щодо поїздок заступника голови ОП Тимошенка на дорогих авто

Голова НАЗК Олександр Новіков повідомив про перевірку інформації щодо поїздок заступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенком на дорогих авто.

Джерело: інтерв'ю Новікова виданню "Цензор"

Дослівно: На питання, чи вивчає НАЗК ситуацію з машинами Кирила Тимошенка, Новіков відповів: "НАЗК проводить перевірку за відповідною інформацією в ЗМІ (розслідування УП - ред.)".

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Деталі: За словами очільника НАЗК, Україна повинна гарантувати підзвітність органів державної влади, якщо хоче отримати мільярди доларів на відновлення нашої країни від західних партнерів.

"Тому потрібна подача декларацій, подача звітів політичних партій, щоби бачити, що ніхто не наживається на людському горі. Це забезпечення систем управління ризиками. Без цього ми не зможемо перемогти Росію", - сказав Новіков.

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