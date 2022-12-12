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НАЗК перевіряє інформацію щодо поїздок заступника голови ОП Тимошенка на дорогих авто

Станіслав ПогоріловПонеділок, 12 грудня 2022, 12:48
НАЗК перевіряє інформацію щодо поїздок заступника голови ОП Тимошенка на дорогих авто
ФОТО: УП

Голова НАЗК Олександр Новіков повідомив про перевірку інформації щодо поїздок заступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенком на дорогих авто.

Джерело: інтерв'ю Новікова виданню "Цензор"

Дослівно: На питання, чи вивчає НАЗК ситуацію з машинами Кирила Тимошенка, Новіков відповів: "НАЗК проводить перевірку за відповідною інформацією в ЗМІ (розслідування УП - ред.)".

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Деталі: За словами очільника НАЗК, Україна повинна гарантувати підзвітність органів державної влади, якщо хоче отримати мільярди доларів на відновлення нашої країни від західних партнерів.

"Тому потрібна подача декларацій, подача звітів політичних партій, щоби бачити, що ніхто не наживається на людському горі. Це забезпечення систем управління ризиками. Без цього ми не зможемо перемогти Росію", - сказав Новіков.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У розслідуванні журналіста УП Михайла Ткача "Не "воєнний стан" заступника керівника ОП Кирила Тимошенка" повідомлялось, що заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко під час воєнного стану роз’їжджає на автомобілі "Porsche Taycan" 2021 року, вартістю $100 тис.
  • Наприкінці жовтня журналісти BIHUS info повідомили, що Тимошенко їздить на позашляховику "Chevrolet Tahoe", який компанія "General Motors" передала Україні для вивезення громадян із зони бойових дій і гуманітарних місій. 
  • Після цього Тимошенко заявив, що більше не буде використовувати "Chevrolet Tahoe", яке було надано Україні для гуманітарних цілей, і попросив передати його у прифронтові райони за призначенням. 

Теми: Офіс президентакорупціяНАЗК
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