НАПК проверяет информацию о поездках заместителя главы ОП Тимошенко на дорогих авто

Председатель НАПК Александр Новиков сообщил о проверке информации относительно поездок заместителем главы Офиса президента Кириллом Тимошенко на дорогих авто.

Источник: интервью Новикова изданию "Цензор"

Дословно: На вопрос, изучает ли НАПК ситуацию с машинами Кирилла Тимошенко, Новиков ответил: "НАПК проводит проверку по соответствующей информации в СМИ (расследование УП - ред.)".

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Детали: По словам главы НАПК, Украина должна гарантировать подотчетность органов государственной власти, если хочет получить миллиарды долларов на восстановление нашей страны от западных партнеров.

"Поэтому нужна подача деклараций, подача отчетов политических партий, чтобы видеть, что никто не наживается на человеческом горе. Это обеспечение систем управления рисками. Без этого мы не сможем победить Россию", - сказал Новиков.

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