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НАПК проверяет информацию о поездках заместителя главы ОП Тимошенко на дорогих авто

Станислав ПогориловПонедельник, 12 декабря 2022, 13:48
ФОТО: УП

Председатель НАПК Александр Новиков сообщил о проверке информации относительно поездок заместителем главы Офиса президента Кириллом Тимошенко на дорогих авто.

Источник: интервью Новикова изданию "Цензор"

Дословно: На вопрос, изучает ли НАПК ситуацию с машинами Кирилла Тимошенко, Новиков ответил: "НАПК проводит проверку по соответствующей информации в СМИ (расследование УП - ред.)".

Детали: По словам главы НАПК, Украина должна гарантировать подотчетность органов государственной власти, если хочет получить миллиарды долларов на восстановление нашей страны от западных партнеров.

"Поэтому нужна подача деклараций, подача отчетов политических партий, чтобы видеть, что никто не наживается на человеческом горе. Это обеспечение систем управления рисками. Без этого мы не сможем победить Россию", - сказал Новиков.

Предистория:

  • В расследовании журналиста УП Михаила Ткача "Не "военное положение" заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко" сообщалось, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время военного положения разъезжает на автомобиле "Porsche Taycan" 2021 года, стоимостью $100 тыс.
  • В конце октября журналисты BIHUS info сообщили, что  Тимошенко ездит на внедорожнике "Chevrolet Tahoe", который компания "General Motors" передала Украине для вывоза граждан из зоны боевых действий и гуманитарных миссий. 
  • После этого, Тимошенко заявил, что больше не будет использовать "Chevrolet Tahoe", которое было предоставлено Украине для гуманитарных целей, и попросил передать его в прифронтовые районы по назначению. 

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Темы: Офис президентакоррупцияНАПК
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