Коваль: У білорусів немає мотивації воювати проти України

Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль вважає, що білоруси не мають ні мотивації, ні ідеї, заради якої можуть взяти участь у війні на боці російського агресора.

Джерело: інтерв'ю Коваля УП

Пряма мова Коваля: "Мотивації там (у білорусів – ред.) небагато. Колеги розказували, коли з Київської області поранені росіяни попадали в госпіталь в Білорусі, у них там істерика. Білоруси бачили російських поранених, бачили цю лють війни".

Деталі: На думку очільника Рівненської ОВА, лише деяка частина білорусів могла б взяти участь у бойових діях за гроші. "І мотив – за що вони воюватимуть? Я не знаю. За грошові знаки? Ну, якась частина – так, їм все рівно, де воювати. Але за ідею? Немає ідеї", - сказав Коваль.

Знати більше: "Я не маю права вийти і сказати: друзі, тікайте". Голова Рівненщини Коваль про ймовірність наступу з Білорусі

Передісторія:

Наприкінці листопада воєнна розвідка Міноборони не фіксувала на території Білорусі створення потужного наступального угруповання, подібного до того, яке було розгорнуто в січні-лютому 2022 року.

На початку грудня командувач Об’єднаних сил Збройних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв запевнив, що захисники готуються до адекватного реагування на тлі накопичення військ у Білорусі.

12 грудня в Держприкордонслужбі повідомили, що спільні російсько-білоруські навчання відбуваються на полігонах Республіки Білорусь не поблизу кордону з Україною.

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