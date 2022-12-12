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Коваль: У білорусів немає мотивації воювати проти України

Станіслав ПогоріловПонеділок, 12 грудня 2022, 13:42
Коваль: У білорусів немає мотивації воювати проти України
Віталій Коваль, фото: УП

Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль вважає, що білоруси не мають ні мотивації, ні ідеї, заради якої можуть взяти участь у війні на боці російського агресора.

Джерело: інтерв'ю Коваля УП

Пряма мова Коваля: "Мотивації там (у білорусів – ред.) небагато. Колеги розказували, коли з Київської області поранені росіяни попадали в госпіталь в Білорусі, у них там істерика. Білоруси бачили російських поранених, бачили цю лють війни".

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Деталі: На думку очільника Рівненської ОВА, лише деяка частина білорусів могла б взяти участь у бойових діях за гроші. "І мотив – за що вони воюватимуть? Я не знаю. За грошові знаки? Ну, якась частина – так, їм все рівно, де воювати. Але за ідею? Немає ідеї", - сказав Коваль.

Знати більше: "Я не маю права вийти і сказати: друзі, тікайте". Голова Рівненщини Коваль про ймовірність наступу з Білорусі

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Теми: Рівненська областьБілорусьвійна
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