Коваль: У белорусов нет мотивации воевать против Украины

Председатель Ровенской ОВА Виталий Коваль считает, что белорусы не имеют ни мотивации, ни идеи, ради которой могут принять участие в войне на стороне российского агрессора.

Источник: интервью Коваля УП

Прямая речь Коваля: "Мотивации там (у белорусов - ред.) немного. Коллеги рассказывали, когда из Киевской области раненые россияне попадали в госпиталь в Беларуси, у них там истерика. Белорусы видели российских раненых, видели эту ярость войны".

Детали: По мнению главы Ровенской ОВА, лишь некоторая часть белорусов могла бы принять участие в боевых действиях за деньги. "И мотив - за что они будут воевать? Я не знаю. За денежные знаки? Ну, какая-то часть - да, им все равно, где воевать. Но за идею? Нет идеи", - сказал Коваль.

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Предистория:

В конце ноября военная разведка Минобороны не фиксировала на территории Беларуси создание мощной наступательной группировки, подобной той, которая была развернута в январе-феврале 2022 года.

В начале декабря командующий Объединенными силами Вооруженных сил генерал-лейтенант Сергей Наев заверил, что защитники готовятся к адекватному реагированию на фоне накопления войск в Беларуси.

12 декабря Госпогранслужба сообщила, что совместные российско-белорусские учения проходят на полигонах Республики Беларусь не вблизи границы с Украиной.

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