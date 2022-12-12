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Коваль: У белорусов нет мотивации воевать против Украины

Станислав ПогориловПонедельник, 12 декабря 2022, 13:42
Коваль: У белорусов нет мотивации воевать против Украины
Виталий Коваль, фото УП

Председатель Ровенской ОВА Виталий Коваль считает, что белорусы не имеют ни мотивации, ни идеи, ради которой могут принять участие в войне на стороне российского агрессора.

Источник: интервью Коваля УП

Прямая речь Коваля: "Мотивации там (у белорусов - ред.) немного. Коллеги рассказывали, когда из Киевской области раненые россияне попадали в госпиталь в Беларуси, у них там истерика. Белорусы видели российских раненых, видели эту ярость войны".

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Детали: По мнению главы Ровенской ОВА, лишь некоторая часть белорусов могла бы принять участие в боевых действиях за деньги. "И мотив - за что они будут воевать? Я не знаю. За денежные знаки? Ну, какая-то часть - да, им все равно, где воевать. Но за идею? Нет идеи", - сказал Коваль.

Узнать больше: "Я не имею права выйти и сказать: друзья, бегите". Глава Ровенской области Коваль о вероятности наступления из Беларуси

Предистория:

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  • 12 декабря Госпогранслужба сообщила, что совместные российско-белорусские учения проходят на полигонах Республики Беларусь не вблизи границы с Украиной.

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Темы: Ровенская областьБеларусьвойна
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