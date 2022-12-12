Одеситам не казатимуть, коли дадуть світло, щоб ворог не знав – ОВА 

Голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що в області не будуть оприлюднювати інформацію про відновлення електропостачання і ремонтні роботи, щоб ворог не використав це для повторного удару.

Джерело: Марченко у Telegram

Пряма мова: "Ворог використовує будь-яку інформацію про хід ремонтних робіт для нанесення повторних ударів, а також планування нових, тому через чутливість такої інформації оприлюднювати її ми будемо дуже обмежено.

Прошу віднестися до цього з розумінням та довіряти нам. Адже, коли ситуація з електропостачанням покращиться, кожен із нас і так це відчує".

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