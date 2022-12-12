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Одесситам не будут говорить, когда дадут свет, чтобы враг не знал – ОВА 

Алена МазуренкоПонедельник, 12 декабря 2022, 21:24
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО PIXABAY

Председатель Одесской ОГА Максим Марченко сообщил, что в области не будут обнародовать информацию о восстановлении электроснабжения и ремонтных работах, чтобы враг не использовал это для повторного удара.

Источник: Марченко в Telegram

Прямая речь: "Враг использует любую информацию о ходе ремонтных работ для нанесения повторных ударов, а также планирования новых, поэтому из-за чувствительности такой информации обнародовать ее мы будем очень ограниченно.

Прошу отнестись к этому с пониманием и доверять нам. Ведь, когда ситуация с электроснабжением улучшится, каждый из нас и так это почувствует".

Напомним: 

  • В результате атаки вражеских дронов-камикадзе в ночь на 10 декабря в Одесской области были нанесены существенные разрушения объектам энергетической инфраструктуры, без электроснабжения остались тысячи потребителей.
  • В Офисе президента заявляли, что для возвращения света в Одессе понадобится больше времени.

Темы: Одессаэлектроэнергияобстрел
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