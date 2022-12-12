Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Одесситам не будут говорить, когда дадут свет, чтобы враг не знал – ОВА 

Алена МазуренкоПонедельник, 12 декабря 2022, 20:24
Одесситам не будут говорить, когда дадут свет, чтобы враг не знал – ОВА 
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО PIXABAY

Председатель Одесской ОГА Максим Марченко сообщил, что в области не будут обнародовать информацию о восстановлении электроснабжения и ремонтных работах, чтобы враг не использовал это для повторного удара.

Источник: Марченко в Telegram

Прямая речь: "Враг использует любую информацию о ходе ремонтных работ для нанесения повторных ударов, а также планирования новых, поэтому из-за чувствительности такой информации обнародовать ее мы будем очень ограниченно.

Реклама:

Прошу отнестись к этому с пониманием и доверять нам. Ведь, когда ситуация с электроснабжением улучшится, каждый из нас и так это почувствует".

Напомним: 

  • В результате атаки вражеских дронов-камикадзе в ночь на 10 декабря в Одесской области были нанесены существенные разрушения объектам энергетической инфраструктуры, без электроснабжения остались тысячи потребителей.
  • В Офисе президента заявляли, что для возвращения света в Одессе понадобится больше времени.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Одессаэлектроэнергияобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Одесса
СБУ задержала экс-командира луганских "Призраков": скрывался в Одессе
В Одессе прогремели взрывы, враг атаковал область "Калибрами"
Завладение аэропортом "Одесса": экс-мэр Костусев и бизнесмены Кауфман и Грановский получили подозрения
Последние новости
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
ОбновленоРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
Все новости...
Реклама: