Одесситам не будут говорить, когда дадут свет, чтобы враг не знал – ОВА 

Председатель Одесской ОГА Максим Марченко сообщил, что в области не будут обнародовать информацию о восстановлении электроснабжения и ремонтных работах, чтобы враг не использовал это для повторного удара.

Источник: Марченко в Telegram

Прямая речь: "Враг использует любую информацию о ходе ремонтных работ для нанесения повторных ударов, а также планирования новых, поэтому из-за чувствительности такой информации обнародовать ее мы будем очень ограниченно.

Прошу отнестись к этому с пониманием и доверять нам. Ведь, когда ситуация с электроснабжением улучшится, каждый из нас и так это почувствует".

Напомним: