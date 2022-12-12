Комітет Ради рекомендує підтримати законопроєкт про ліквідацію скандального ОАСК

12 грудня комітет Верховної Ради з питань правової політики підтримав законопроєкт №5369 "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду".

Джерело: нардеп "Слуги народу" та член комітету Ради з питань правової політики Роман Бабій у Facebook

Пряма мова: "Щойно розглянули на комітеті законопроекти, присвячені ліквідації Окружного адміністративного суду Києва та утворенню Київського міського окружного адміністративного суду - № 5369 та 5370.

Більшістю голосів рекомендували прийняти їх у першому читанні та в цілому. Очікуємо розгляду в залі найближчим часом".

Деталі: Рішенням комітету нардепам пропонується прийняти законопроєкт без другого читання, тобто внести правки до законопроєкту можна буде уже після його прийняття.

Законопроєкт про ліквідацію ОАСК був поданий у Раду президентом Володимиром Зеленським ще у квітні 2021 як "невідкладний", проте рішення комітету через 1,5 роки співпало з тижнем, коли Держдеп США наклав санкції на скандального главу ОАСК Павла Вовка.

Крім того, рішення комітету про ліквідацію ОАСК розходиться із законом "Про правовий режим воєнного стану", адже згідно із законом під час дії воєнного стану заборонено припиняти повноваження судів.

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Також нардепи рекомендували призначити Максима Дирдіна постійним представником Верховної Ради у Конституційному Суді України.

Передісторія:

В Україні Павло Вовк фігурує в справі "плівок ОАСК", оприлюднених Національним антикорупційним бюро. Згідно з ними, Вовк втручався у роботу ОАСК, впливаючи на ухвалення рішень у певних справах за гроші.

У 2020 році НАБУ оголосило Вовку, його заступнику Євгену Аблову та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку підозру у створенні злочинної організації та захопленні влади.

За керівництва Вовка Окружний адмінсуд Києва став відомий такими скандальними рішеннями, як відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".

У листопаді 2022-го Вищий антикорупційний суд дозволив примусовий привід Вовка, а також суддів Євгенія Аблова, Ігоря Качура та Ігоря Погрібніченка у справі "плівок ОАСК".

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