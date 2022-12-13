Белорусы во время проверки армии планируют "взять под охрану" объект на границе с Украиной

В рамках внезапной проверки армии Беларуси одной из воинских частей поставлена задача по прикрытию и взятию под охрану объекта на южной границе страны, то есть на границе с Украиной.

Источник: Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, Минобороны Беларуси

Прямая речь: "Сегодня (13 декабря - ред.) поднята и с 8 часов приводится в готовность одна из частей, находящаяся на южном оперативном направлении.

Ей поставлена задача по выходу и прикрытию, взятию под охрану объекта на южной границе.

В последующем проверка будет наращиваться. Будут проверены практически все оперативные командование, соединения воинских частей всех оперативных командований.

По итогам проверки будет сделан глубокий анализ, и итоги проверки будут доложены главе государства".

Детали: Южная граница Беларуси граничит с Украиной.

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По словам Вольфовича, проверка проводится внезапно для руководства вооруженных сил Беларуси.

В ходе этой проверки в Беларуси планируют совершить "марш на большие расстояния, незнакомые участки местности, на которых будет выполняться задачи по взятию под охрану различных объектов, занятия огневых рубежей, выполнения огневых задач, тактических задач".

Госсекретарь Совбеза Беларуси также заявил, что во время проверки "задачи будут поставлены исходя из анализа опыта проведения "специальной военной операции" в Украине".

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