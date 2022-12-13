Дума взялася за "чистку" російської мови від західних слів

Держдума Росії ухвалила в першому читанні поправки до федерального закону "Про державну мову", які будуть її "захищати від надмірного вживання іноземних слів".

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Згідно із законопроєктом, уряд визначатиме порядок формування та затвердження списку нормативних словників і довідників. Ці словники та довідники регламентуватимуть норми використання російської мови в діяльності держорганів, судів, ЗМІ, кіно, рекламі та інших сферах.

Дослівно в пояснювальній записці: "Проєкт передбачає неприпустимість використання іноземних слів, за винятком тих, що не мають загальновживаних аналогів у російській мові. Зазначена проектована норма спрямована на захист російської мови від надмірного вживання іноземних слів".

Більше деталей: Законопроєкт також запроваджує обов'язкову лінгвістичну експертизу проєктів нормативних актів на предмет їхньої відповідності нормам і правилам російської мови.