Дума взялась за "чистку" русского языка от западных слов

Госдума России приняла в первом чтении поправки к федеральному закону "О государственном языке", которые будут его "защищать от чрезмерного употребления иностранных слов".

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Согласно законопроекту, правительство будет определять порядок формирования и утверждения списка нормативных словарей и справочников. Эти словари и справочники будут регламентировать нормы использования русского языка в деятельности госорганов, судов, СМИ, кино, рекламе и других сферах.

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Дословно в пояснительной записке: "Проект предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке. Указанная проектируемая норма направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов".

Больше деталей: Законопроект также вводит обязательную лингвистическую экспертизу проектов нормативных актов на предмет их соответствия нормам и правилам русского языка.