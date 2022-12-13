Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Мы понимаем, что россияне на Рождество никуда не уйдут - Данилов

Роман ПетренкоВторник, 13 декабря 2022, 18:57
Мы понимаем, что россияне на Рождество никуда не уйдут - Данилов
ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ. ФОТО ОПУ

Секретарь СНБО Алексей Данилов после предложения президента Владимира Зеленского к России выводить войска до праздников, объяснил, что власть понимает, что этого не произойдет.

Источник: Данилов в эфире телемарафона

Прямая речь Данилова: "Конечно, на Рождество могут быть какие-то чудеса, но, к сожалению, это не касается России.

Реклама:

Мы понимаем, что они никуда не уйдут.

С учетом только тех обстоятельств, которые делают ВСУ, президент, СНБО, мы заставим врага покинуть всю нашу территорию, согласно нашей Конституции, включая Крым.

Легко не будет, россияне сейчас будут беситься. Они будут предпринимать крайние действия, как та крыса загнанная в угол.

ВИДЕО ДНЯ

Такие времена нас могут ожидать месяц, полтора-два, но мы повырывали зубы этой гадюке - это факт".

Предыстория: Россия могла бы начать вывод своих войск с территории Украины на Рождество и так показать свою способность отказаться от агрессии, заявил Зеленский 12 декабря.

Темы: ДаниловСНБОвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Данилов
"Ждет Севастополь, ждет Камчатка": Данилов показал испытания украинских ракет
Наше войско не так велико – Данилов прокомментировал статьи о потерях Украины
Такой войны еще не было, поэтому вся аналитика в СМИ поверхностная и может быть опасна − Данилов
Последние новости
23:55
СМИ: В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
ОбновленоРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
Все новости...
Реклама: