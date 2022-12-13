В Україні налагодили виробництво снарядів калібру 152 та 122 мм – Данілов

В Україні налагоджено виробництво снарядів калібру 152 міліметри та 122 міліметри, адже запаси таких боєприпасів радянського зразка вичерпувалися.

Джерело: секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону 13 грудня

Пряма мова: "Те, що роблять наші виробників зброї, завдасть клопоту цим фашистам, які вдерлися на нашу землю.

Я можу із приємного сказати, що ми налагодили виробництво і 152 мм, і 122 мм калібру (снарядів – ред.) на наших підприємствах.

Зараз піде випуск мін і багато інших речей, які виробляють уже наші підприємтсва оборонного комплексу. Мова йде вже про тисячі – це вже промислові масштаби".

Деталі: Секретар РНБО додав, що затверджена в Україні ракетна програма фінансується на 100% і перебуває під контролем президента.

Данілов поки не підтвердив, що ЗРК "Patriot" надійдуть в Україну незабаром, але він впевнений, що підтримка партнерів для України триватиме й зростатиме.

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Цьому передувало: На початку листопада міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що підприємства "Укроборонпрому" налагодили виробництво снарядів калібру 122-мм і 152-мм, а також 120-мм мін – і ті вже використовуються. Він сподівався, що протягом декількох місяців українські виробники "збільшать свої об’єми".

Знати більше: Україна запустила виробництво дефіцитних 152-міліметрових снарядів. Чому тільки зараз?