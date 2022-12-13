В Украине наладили производство снарядов калибра 152 и 122 мм – Данилов

В Украине налажено производство снарядов калибра 152 миллиметра и 122 миллиметра, так как запасы таких боеприпасов советского образца исчерпывались.

Источник: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона 13 декабря

Прямая речь: "То, что делают наши производители оружия, добавит хлопот этим фашистам, которые вторглись на нашу землю.

Реклама:

Я могу из приятного сказать, что мы наладили производство и 152 мм, и 122 мм калибра (снарядов – ред.) на наших предприятиях.

Сейчас пойдет выпуск мин и многих других вещей, которые производят уже наши предприятия оборонного комплекса. Речь идет уже о тысячах – это уже промышленные масштабы".

Детали: Секретарь СНБО добавил, что утвержденная в Украине ракетная программа финансируется на 100% и находится под контролем президента.

ВИДЕО ДНЯ

Данилов пока не подтвердил, что ЗРК "Patriot" поступят в Украину вскоре, но он уверен, что поддержка партнеров для Украины будет продолжаться и расти.

Этому предшествовало: В начале ноября министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что предприятия "Укроборонпрома" наладили производство снарядов калибра 122-мм и 152-мм, а также 120-мм мин – и те уже используются. Он надеялся, что в течение нескольких месяцев украинские производители "увеличат свои объемы".

Знать больше: Украина запустила производство дефицитных 152-миллиметровых снарядов. Почему только сейчас?