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Тюремщики опубликовали видео из палаты Саакашвили в больнице

Елена РощинаСреда, 14 декабря 2022, 21:49
Тюремщики опубликовали видео из палаты Саакашвили в больнице
Михеил Саакашвили в палате в Грузии, скриншот

Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала записи с камер видеонаблюдения из палаты бывшего президента страны Михаила Саакашвили, чтобы обвинить его в симуляции, однако на записи видно, как он изможден.

Источник: Специальная пенитенциарная служба Грузии в Facebook, бывшая пресс-секретарь Саакашвили Дарья Чиж

Детали: Тюремщики выложили видео в день, когда Саакашвили заявил о возобновлении голодовки, и заявили, что показывают эти кадры из-за высокого общественного интереса. 

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В видео смонтированы кадры из клиники "Вивамеди" с разными датами: 9 августа, 4 октября, 12 декабря, – а на части сцен дата затерта. На каких-то кадрах Саакашвили ест, ходит по палате и даже ругается с медперсоналом. 

Как видно, 12 декабря Саакашвили уже передвигается при помощи ходунков и выглядит истощенным. 

При этом пенитенциарная служба утверждает, что в видеоматериале "отчетливо видны имитационные действия Михаила Саакашвили, целью которых является воспрепятствование осуществлению правосудия, введение в заблуждение общества и международных партнеров".

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Также госорган обвиняет экс-президента в жестоком обращении с персоналом и агрессивном поведении.

Бывшая пресс-секретарь Саакашвили Дарья Чиж заявила, что "бессовестные мрази устраивают шоу из его тяжелого состояния". 

Этому предшествовало: 14 декабря бывший президент Грузии Михэил Саакашвили через своих адвокатов объявил о начале голодовки с требованием дать ему дистанционно выступить на судебном процессе и обратиться к стране, а уже через несколько часов – о прекращении голодовки.

Ранее американский врач Дэвид Смит предоставил экспертное заключение о том, что в образцах волос и ногтей Михеила Саакашвили обнаружены тяжелые металлы и другие вещества, в частности ртуть и мышьяк, а также болезни и зависимость, связанные с ненадлежащим лечением.

Темы: СаакашвилиГрузия
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