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Саакашвілі припинив голодування, воно тривало кілька годин

"Українська правда", "Європейська правда"Середа, 14 грудня 2022, 23:20
Саакашвілі їсть у палаті, архівні кадри за 09.08.2022, скриншот

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі оголосив про припинення голодування за кілька годин після того, як воно було оголошено.

Джерело: "Радіо Свобода" й "Новости-Грузия"

Деталі: Заяву колишнього президента, раніше засудженого тбіліським судом до 6 років позбавлення волі за перевищення службових повноважень, зачитала адвокат. 

У ній зазначається, що Саакашвілі не хотів би давати своїм критикам приводи звинувачувати його в тому, що він свідомо шкодить здоров'ю. 

Також, за словами експрезидента, його просили припинити голодування депутати Європарламенту, які пообіцяли стежити за тим, чи дотримуватимуться його права.

"Я хворий не тому, що не їв спеціально, а тому що отруєний... і багато місяців був жертвою неправильного лікування", – йдеться в листі Саакашвілі. 

Причиною оголошення голодування стала відмова Департаменту виконання покарань Мін'юсту Грузії забезпечити Саакашвілі пряме включення з лікарняної палати в ході судового процесу про його переведення для подальшого лікування до берлінської клініки "Шаріте". 

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Саакашвілі вранці 14 грудня повідомив через своїх адвокатів, що триматиме голодування доти, доки йому не дозволять дистанційно виступити на судовому процесі та звернутися до країни. У заяві про припинення голодування не йдеться, чи була виконана ця умова.

Наступне засідання суду відбудеться не раніше ніж 22 грудня. Лікарі висловлюють занепокоєння через погіршення стану здоров'я колишнього глави Грузії.

Адвокати, а також соратники Саакашвілі домагаються відстрочки покарання та відправлення колишнього президента до Європи для лікування.

Тим часом Спеціальна пенітенціарна служба Грузії оприлюднила записи з камер відеоспостереження з палати Міхеїла Саакашвілі.

Саакашвілі не вперше вдався до голодування в якості протесту. Наприклад, восени 2021 року його голодування тривало 50 днів.

Нагадаємо: Колишній президент Грузії (2004-2013) Міхеїл Саакашвілі у 2018 році був заочно засуджений до шести років увʼязнення за звинуваченням у зловживанні службовим становищем. Його ув’язнили в жовтні 2021 року – через кілька днів після таємного повернення з України, де він отримав громадянство.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International назвала переслідування Саакашвілі "очевидною політичною помстою".

Нещодавно американський лікар Девід Сміт надав експертний висновок про те, що у зразках волосся та нігтів Михеїла Саакашвілі виявлені важкі метали та інші речовини, зокрема ртуть і миш'як, а також хвороби і залежність, пов’язані з неналежним лікуванням.

Теми: СаакашвіліГрузіяголодування
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