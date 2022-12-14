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Саакашвили прекратил голодовку, она длилась несколько часов

"Украинская правда", "Европейская правда"Среда, 14 декабря 2022, 22:20
Саакашвили прекратил голодовку, она длилась несколько часов
Саакашвили ест в палате, архивные кадры за 09.08.2022, скриншот

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о прекращении голодовки через несколько часов после того, как она была объявлена.

Источник: "Радио Свобода" и "Новости-Грузия"

Детали: Заявление бывшего президента, ранее приговоренного тбилисским судом к 6 годам лишения свободы за превышение служебных полномочий, зачитала адвокат. 

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В нем отмечается, что Саакашвили не хотел бы давать своим критикам поводы обвинять его в том, что он сознательно вредит здоровью. 

Также, по словам экс-президента, его просили прекратить голодовку депутаты Европарламента, которые пообещали следить за тем, будут ли соблюдаться его права.

"Я болен не потому, что не ел специально, а потому что отравлен... и много месяцев был жертвой неправильного лечения", – говорится в письме Саакашвили. 

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Причиной объявления голодовки стал отказ Департамента исполнения наказаний Минюста Грузии обеспечить Саакашвили прямое включение из больничной палаты в ходе судебного процесса о его переводе для дальнейшего лечения в берлинскую клинику "Шарите". 

Саакашвили утром 14 декабря сообщил через своих адвокатов, что будет держать голодовку до тех пор, пока ему не позволят дистанционно выступить на судебном процессе и обратиться к стране. В заявлении о прекращении голодовки не говорится, было ли выполнено это условие.

Следующее заседание суда состоится не ранее 22 декабря. Врачи выражают обеспокоенность из-за ухудшения состояния здоровья бывшего главы Грузии. 

Адвокаты, а также соратники Саакашвили добиваются отсрочки наказания и отправки бывшего президента в Европу для лечения.

Тем временем Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала записи с камер видеонаблюдения из палаты бывшего президента страны Михеила Саакашвили.

Саакашвили не первый раз прибегнул к голодовке в качестве протеста. Например, осенью 2021 года его голодовка длилась 50 дней.

Напомним: Бывший президент Грузии (2004-2013) Михеил Саакашвили в 2018 году был заочно приговорен к шести годам заключения по обвинению в злоупотреблении служебным положением. Его посадили в октябре 2021 года - через несколько дней после тайного возвращения из Украины, где он получил гражданство.

Международная правозащитная организация Amnesty International назвала преследование Саакашвили "очевидной политической местью".

Недавно американский врач Дэвид Смит предоставил экспертное заключение о том, что в образцах волос и ногтей Михеила Саакашвили обнаружены тяжелые металлы и другие вещества, в частности ртуть и мышьяк, а также болезни и зависимость, связанные с ненадлежащим лечением.

Темы: СаакашвилиГрузияголодовка
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