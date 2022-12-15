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Росія може використовувати дрони за будь-яких погодних умов – Центр досліджень

Валентина РоманенкоЧетвер, 15 грудня 2022, 13:06
Олександр Заруба. Фото Дмитра Юрченка

Противник може застосовувати проти України безпілотні літальні апарати, незалежно від температурних умов.

Джерело: представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки полковник Олександр Заруба на брифінгу в Military Media Center, відопвідаючи на запитання

Пряма мова: "Спеціалісти центру проводять дослідження технічних характеристик безпілотних літальних апаратів. Результати цих досліджень свідчать про те, що ніяких заборон, щоб літати в будь-яких погодних умовах, немає.

(Бачимо) результати застосування, вчора летіли і ніщо їм не заважало. Тобто вони можуть застосовуватися в будь-яких погодних умовах".

Деталі: За словами Заруби, як для будь-яких літальних апаратів, є певні обмеження, і при проходженні БПЛА певних шарів атмосфери може виникнути обледеніння чи інші речі, які зашкодять йому виконати своє завдання.

Проте українські спеціалісти зустрічали в деяких зразках безпілотників спеціальні пристрої, які дозволяють підігрівати зовнішні датчики.

При цьому полковник ще раз наголосив: мороз чи тепло не впливають на застосування ворогом безпілотних літальних апаратів.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголошував, що іранські дрони-камікадзе, які використовує Росія у війні проти Україні, не чутливі до морозу, на їхнє використання може впливати хіба нельотна погода і різкий перехід із температурного "плюса" в "мінус".

Теми: безпілотникивійнаРосія
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