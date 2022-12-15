Росія може використовувати дрони за будь-яких погодних умов – Центр досліджень

Противник може застосовувати проти України безпілотні літальні апарати, незалежно від температурних умов.

Джерело: представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки полковник Олександр Заруба на брифінгу в Military Media Center, відопвідаючи на запитання

Пряма мова: "Спеціалісти центру проводять дослідження технічних характеристик безпілотних літальних апаратів. Результати цих досліджень свідчать про те, що ніяких заборон, щоб літати в будь-яких погодних умовах, немає.

(Бачимо) результати застосування, вчора летіли і ніщо їм не заважало. Тобто вони можуть застосовуватися в будь-яких погодних умовах".

Деталі: За словами Заруби, як для будь-яких літальних апаратів, є певні обмеження, і при проходженні БПЛА певних шарів атмосфери може виникнути обледеніння чи інші речі, які зашкодять йому виконати своє завдання.

Проте українські спеціалісти зустрічали в деяких зразках безпілотників спеціальні пристрої, які дозволяють підігрівати зовнішні датчики.

При цьому полковник ще раз наголосив: мороз чи тепло не впливають на застосування ворогом безпілотних літальних апаратів.

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