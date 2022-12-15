Россия может использовать дроны в любых погодных условиях – Центр исследований

Противник может применять против Украины беспилотные летательные аппараты, независимо от температурных условий.

Источник: представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники полковник Александр Заруба на брифинге в Military Media Center, отвечая на вопросы

Прямая речь: "Специалисты центра проводят исследования технических характеристик беспилотных летательных аппаратов. Результаты этих исследований свидетельствуют о том, что никаких запретов, чтобы летать в любых погодных условиях, нет.

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(Видим) результаты применения, вчера летели и ничто им не мешало. То есть они могут применяться в любых погодных условиях".

Детали: По словам Зарубы, как для любых летательных аппаратов, есть определенные ограничения, и при прохождении БПЛА определенных слоев атмосферы может возникнуть обледенение или другие вещи, которые помешают ему выполнить свою задачу.

Однако украинские специалисты встречали в некоторых образцах беспилотников специальные устройства, которые позволяют подогревать внешние датчики.

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При этом полковник еще раз подчеркнул: мороз или тепло не влияют на применение врагом беспилотных летательных аппаратов.

Что предшествовало: Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отмечал, что иранские дроны-камикадзе, которые использует Россия в войне против Украины, не чувствительны к морозу, на их использование может влиять разве что нелетная погода и резкий переход из температурного "плюса" в "минус".