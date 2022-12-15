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У Підмосков'ї готують укриття, але без вказівників для населення

Станіслав ПогоріловЧетвер, 15 грудня 2022, 13:20
У Підмосков'ї готують укриття, але без вказівників для населення
Фото: Getty Images

У Підмосков'ї готують укриття для населення, обладнати їх обіцяють до 25 грудня, повідомив начальник обласного главку МНС РФ Сергій Полєтикін.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "ТАСС"

Деталі: Полєтикін повідомив, що укриття будуть обладнані місцями для сидіння, розетками для заряджання гаджетів. Також там має бути питна вода та електрика.

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За його словами, передбачається, що знаходитись в укриттях люди зможуть максимально на протязі години.

"Вішати покажчики (на укриття) з урахуванням досвіду прикордонних суб'єктів ми не хочемо і поки не будемо, щоб не збуджувати наше населення", - сказав він.

Що було раніше

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Теми: Росіявійна
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