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У Підмосков'ї готують укриття, але без вказівників для населення

Станіслав ПогоріловЧетвер, 15 грудня 2022, 14:20
Фото: Getty Images

У Підмосков'ї готують укриття для населення, обладнати їх обіцяють до 25 грудня, повідомив начальник обласного главку МНС РФ Сергій Полєтикін.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "ТАСС"

Деталі: Полєтикін повідомив, що укриття будуть обладнані місцями для сидіння, розетками для заряджання гаджетів. Також там має бути питна вода та електрика.

За його словами, передбачається, що знаходитись в укриттях люди зможуть максимально на протязі години.

"Вішати покажчики (на укриття) з урахуванням досвіду прикордонних суб'єктів ми не хочемо і поки не будемо, щоб не збуджувати наше населення", - сказав він.

Що було раніше

  • 6 грудня Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про початок формування батальйонів територіальної оборони, які у разі потреби готові будуть "захищати" область.
  • 14 грудня Гладков опублікував знімки "засічної лінії", яку росіяни побудували на кордоні з Україною для "оборони".

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Теми: Росіявійна
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