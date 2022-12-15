В Подмосковье готовят укрытия, но без указателей для населения
Четверг, 15 декабря 2022, 13:20
В Подмосковье готовят укрытия для населения, оборудовать их обещают до 25 декабря, сообщил начальник областного главка МЧС РФ Сергей Полетыкин.
Источник: российское пропагандистское информагентство "ТАСС"
Детали: Полетыкин сообщил, что укрытия будут оборудованы местами для сидения, розетками для зарядки гаджетов. Также там должна быть питьевая вода и электричество.
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По его словам, предполагается, что находиться в укрытиях люди смогут максимально в течение часа.
"Вешать указатели (на укрытия) с учетом опыта пограничных субъектов мы не хотим и пока не будем, чтобы не возбуждать наше население", - сказал он.
Что предшествовало:
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