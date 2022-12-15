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В Подмосковье готовят укрытия, но без указателей для населения

Станислав ПогориловЧетверг, 15 декабря 2022, 14:20
Фото: Getty Images

В Подмосковье готовят укрытия для населения, оборудовать их обещают до 25 декабря, сообщил начальник областного главка МЧС РФ Сергей Полетыкин.

Источник: российское пропагандистское информагентство "ТАСС"

Детали: Полетыкин сообщил, что укрытия будут оборудованы местами для сидения, розетками для зарядки гаджетов. Также там должна быть питьевая вода и электричество.

По его словам, предполагается, что находиться в укрытиях люди смогут максимально в течение часа.

"Вешать указатели (на укрытия) с учетом опыта пограничных субъектов мы не хотим и пока не будем, чтобы не возбуждать наше население", - сказал он.

Что предшествовало:

  • 6 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о начале формирования батальонов территориальной обороны, которые в случае необходимости готовы будут "защищать" область.
  • 14 декабря Гладков опубликовал снимки "засечной линии", которую россияне построили на границе с Украиной для "обороны".

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Темы: Росcиявойна
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