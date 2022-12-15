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Залужний дав оцінку Суровікіну: Звичайний держиморда

Євген КізіловЧетвер, 15 грудня 2022, 13:25
Залужний дав оцінку Суровікіну: Звичайний держиморда
валерій залужний, фото: The Economist

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що він думає про командувача російськими військами в Україні Сергія Суровікіна: це типовий командир часів Петра І.

Джерело: інтерв'ю Залужного виданню The Economist

Пряма мова: "При всій повазі до пана Суровікіна, якщо подивитися на нього, то це звичайний командир часів Петра І, скажімо так, держиморда. Дивишся на нього і розумієш, що або ти виконуєш завдання, або тобі кінець. А ми давно зрозуміли, що такий підхід не працює".

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Деталі: За словами головнокомандувача, в українській армії все інакше – іноді 21-річні лейтенанти командують чоловіками, яким по 50-60 років. А "тримати порядок кулаками і біцепсами" в Збройних силах України не виходить.

Пряма мова: "Завжди можна бути нормальним. Бути нормальним - це значить залишатися людиною в будь-якій ситуації - це найголовніше. Залишатися людиною, ставати лідером. Бути розумнішим, бути сильнішим, бути талановитішим і тоді намагатися керувати людьми. Це релігія, яку я сповідую".

Більше деталей: Залужний підкреслив, що довіряє своїм генералам, а також слухає тих, хто на місцях. "Тому що ініціатива там", - пояснює головнокомандувач українських військ.

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Теми: ЗалужнийСуровікінарміявійна
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