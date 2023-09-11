Суровікіна призначили на нову посаду – ISW

Колишній командувач Повітряно-космічними силами (ПКС) Росії Сергій Суровікін, звільнений через зв'язок з Вагнером, очолив Координаційний комітет з питань протиповітряної оборони при Раді міністрів оборони Співдружності Незалежних Держав.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: За даними військових експертів, маловідомі місцеві російські засоби масової інформації 10 вересня повідомили, що Рада міністрів оборони СНД одноголосно проголосувала за призначення Суровікіна головою комітету протиповітряної оборони. Відтепер Суровікін нібито відповідатиме за нагляд та функціонування об’єднаної системи протиповітряної оборони держав-учасниць СНД.

Реклама:

Військові аналітики зазначили, що відомі і пов’язані із Кремлем російські ЗМІ не повідомляли про нове призначення Суровікіна і взагалі не згадували його після того, як президент Росії Володимир Путін 23 серпня звільнив його з посади командувача ПКС.

Передісторія:

Суровікін очолив командування Повітряно-космічними силами РФ із 31 жовтня 2017 року. У жовтні 2022-го - січні 2023 року він командував об'єднаним угрупованням російських військ в Україні, з 11 січня 2023 року обіймав посаду заступника командувача.

Під час заколоту ПВК Вагнера 23 - 24 червня 2023 року Суровікін записав відеозвернення до найманців із закликом повернутися в місця дислокації. Після цього він не з'являвся в публічному полі.

13 липня видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомляло, що російська спецслужба затримала щонайменше 13 високопоставлених військових, у тому числі генерала Сергія Суровікіна, у зв’язку з заколотом Євгена Пригожина; 15 офіцерів відсторонили або звільнили.

22 серпня російський диктатор Володимир Путін звільнив з посади командувача Повітряно-космічними силами РФ генерала Сергія Суровікіна, якого, за даними ЗМІ, затримала контррозвідка у зв'язку з заколотом Євгена Пригожина.

5 вересня стало відомо, що Суровікіна відпустили через кілька днів після загибелі в авіатрощі ватажка вагнерівців Євгена Пригожина.

6 вересня з сайту Міноборони Росії зникла сторінка з інформацією про екскомандувача Повітряно-космічних сил генерала Сергія Суровікіна.