Суровікін приїхав в Алжир з делегацією Міноборони РФ
П'ятниця, 15 вересня 2023, 18:32
Колишній командувач Повітряно-космічними силами (ПКС) Росії Сергій Суровікін, звільнений через зв'язок з Вагнером, приїхав в Алжир разом із делегацією Міністерства оборони Росії.
Джерело: "Комерсант"
Деталі: Джерело видання пов'язує поїздку з тим, що "військово-політичне керівництво країни надає великого значення у здійсненні зовнішньої політики східного спрямування".
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Також у виданні припускають, що Суровікіна можуть призначити на посаду, яка матиме відношення до роботи на східному напрямку.
Нагадаємо:
11 вересня Суровікіна призначили на нову посаду, він очолив Координаційний комітет з питань протиповітряної оборони при Раді міністрів оборони Співдружності Незалежних Держав.
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Передісторія:
- У жовтні 2022-го - січні 2023 року Суровікін командував об'єднаним угрупованням російських військ в Україні, з 11 січня 2023 року обіймав посаду заступника командувача.
- Під час заколоту ПВК Вагнера 23 - 24 червня 2023 року Суровікін записав відеозвернення до найманців із закликом повернутися в місця дислокації. Після цього він не з'являвся в публічному полі.
- 13 липня видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомляло, що російська спецслужба затримала щонайменше 13 високопоставлених військових, у тому числі генерала Сергія Суровікіна, у зв’язку з заколотом Євгена Пригожина; 15 офіцерів відсторонили або звільнили.
- 22 серпня російський диктатор Володимир Путін звільнив з посади командувача Повітряно-космічними силами РФ генерала Сергія Суровікіна, якого, за даними ЗМІ, затримала контррозвідка у зв'язку з заколотом Євгена Пригожина.
- 5 вересня стало відомо, що Суровікіна відпустили через кілька днів після загибелі в авіатрощі ватажка вагнерівців Євгена Пригожина.
- 6 вересня з сайту Міноборони Росії зникла сторінка з інформацією про екскомандувача Повітряно-космічних сил генерала Сергія Суровікіна.
- Надвечір 23 серпня у Тверській області Росії розбився невеликий літак, Росавіація заявила, що серед пасажирів значиться ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.