Суровікін приїхав в Алжир з делегацією Міноборони РФ

Колишній командувач Повітряно-космічними силами (ПКС) Росії Сергій Суровікін, звільнений через зв'язок з Вагнером, приїхав в Алжир разом із делегацією Міністерства оборони Росії.

Джерело: "Комерсант"

Деталі: Джерело видання пов'язує поїздку з тим, що "військово-політичне керівництво країни надає великого значення у здійсненні зовнішньої політики східного спрямування".

Реклама:

Також у виданні припускають, що Суровікіна можуть призначити на посаду, яка матиме відношення до роботи на східному напрямку.

Нагадаємо:

11 вересня Суровікіна призначили на нову посаду, він очолив Координаційний комітет з питань протиповітряної оборони при Раді міністрів оборони Співдружності Незалежних Держав.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: