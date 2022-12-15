Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Залужный дал оценку Суровикину: Обычный держиморда

Евгений КизиловЧетверг, 15 декабря 2022, 13:25
Залужный дал оценку Суровикину: Обычный держиморда
валерий залужный, фото: The Economist

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что он думает о командующем российскими войсками в Украине Сергее Суровикине: это типичный командир времен Петра І.

Источник: интервью Залужного изданию The Economist

Прямая речь: "При всем уважении к господину Суровикину, если посмотреть на него, то это обычный командир времен Петра I, скажем так, держиморда. Смотришь на него и понимаешь, что или ты выполняешь задание, или тебе конец. А мы давно поняли, что такой подход не работает".

Реклама:

Детали: По словам главнокомандующего, в украинской армии все иначе - иногда 21-летние лейтенанты командуют мужчинами, которым по 50-60 лет. А "держать порядок кулаками и бицепсами" в Вооруженных силах Украины не получается.

Прямая речь: "Всегда можно быть нормальным. Быть нормальным - это значит оставаться человеком в любой ситуации - это самое главное. Оставаться человеком, становиться лидером. Быть умнее, быть сильнее, быть талантливее и тогда пытаться управлять людьми. Это религия, которую я исповедую".

Больше деталей: Залужный подчеркнул, что доверяет своим генералам, а также слушает тех, кто на местах. "Потому что инициатива там", - объясняет главнокомандующий украинских войск.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗалужныйСуровикинармиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Херсон полностью обесточен: повреждена критическая инфраструктура
Генштаб категорически ответил, возможно ли "праздничное прекращение огня"
Россияне готовят 200 тысяч солдат. Не сомневаюсь, что они снова пойдут на Киев – Залужный
Залужный рассказал, что ему нужно, чтобы выйти на границы 23 февраля
Последние новости
23:55
обновляетсяСМИ: В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
Все новости...
Реклама: