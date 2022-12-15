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Залужный дал оценку Суровикину: Обычный держиморда

Евгений КизиловЧетверг, 15 декабря 2022, 14:25
валерий залужный, фото: The Economist

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что он думает о командующем российскими войсками в Украине Сергее Суровикине: это типичный командир времен Петра І.

Источник: интервью Залужного изданию The Economist

Прямая речь: "При всем уважении к господину Суровикину, если посмотреть на него, то это обычный командир времен Петра I, скажем так, держиморда. Смотришь на него и понимаешь, что или ты выполняешь задание, или тебе конец. А мы давно поняли, что такой подход не работает".

Детали: По словам главнокомандующего, в украинской армии все иначе - иногда 21-летние лейтенанты командуют мужчинами, которым по 50-60 лет. А "держать порядок кулаками и бицепсами" в Вооруженных силах Украины не получается.

Прямая речь: "Всегда можно быть нормальным. Быть нормальным - это значит оставаться человеком в любой ситуации - это самое главное. Оставаться человеком, становиться лидером. Быть умнее, быть сильнее, быть талантливее и тогда пытаться управлять людьми. Это религия, которую я исповедую".

Больше деталей: Залужный подчеркнул, что доверяет своим генералам, а также слушает тех, кто на местах. "Потому что инициатива там", - объясняет главнокомандующий украинских войск.

Темы: ЗалужныйСуровикинармиявойна
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