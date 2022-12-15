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Зеленський: Чим швидше Путін визнає помилку і відступить, тим довше проживе він сам і його оточення

Ірина БалачукЧетвер, 15 грудня 2022, 14:28
Зеленський: Чим швидше Путін визнає помилку і відступить, тим довше проживе він сам і його оточення
Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський переконаний, що президент Росії Володимир Путін не зможе виграти війну, тож чим швидше російський диктатор це визнає і забере війська з України, тим довше проживе і він сам, і його оточення.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю The economist

Пряма мова Зеленського: "Чим швидше закінчиться війна – і якщо Росія визнає, що починати війну було трагічною помилкою, тим довше російський президент збереже своє життя та життя свого оточення".

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Деталі: Президент України переконаний: те, що Путін програє, вже зрозуміло. А Україна має вийти на свої кордони 1991 року, бо якщо цього не станеться, то агресор знову повернеться.

Він також зазначив, що "треба дивитися на реальну картину, коли весь світ, в першу чергу, показує не просто підтримку, а дипломатично, економічно, санкціями, ізоляцією показує, що за агресію треба платити – вийти на кордони і тоді платити".  

Зеленський додав, що лише Путін може перевести війну з військового шляху на дипломатичний.

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Пряма мова президента України: "Якщо він зараз відійде на кордони 1991 року, тоді почнеться можливий шлях дипломатії. Ось хто може перевести війну з військового шляху на дипломатичний. Тільки він може це зробити".

Що було раніше: Український лідер Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін любить життя та боїться смерті, тому навряд чи застосує ядерну зброю.

Зеленський також заявляв, що війна в Україні закінчиться, коли Путін помре.

Читайте також: Мир під ракетним обстрілом. Як Росія намагається схилити Україну до переговорів

Передісторія:

  • Президент Володимир Зеленський у виступі перед учасниками "Групи двадцяти" представив пропозиції України щодо досягнення миру з Росією, які передбачають 10 пунктів. 
  • Українська влада неодноразово наголошувала: перехід до стадії дипломатичних переговорів моливий лише за умови виходу російських військ за межі кордонів України станом на 1991 рік.
  • МЗС РФ заявило, що Росія "не сприймає попередніх умов для початку переговорів щодо України", зокрема про необхідність виведення російських військ.

Теми: ЗеленськийпереговоривійнаПутін
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