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Український омбудсмен просить владу Грузії пустити його до Саакашвілі

Четвер, 15 грудня 2022, 20:52
Український омбудсмен просить владу Грузії пустити його до Саакашвілі
Міхеїл Саакашвілі у палаті, скриншот

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець закликає владу Грузії допустити його до ув’язненого Міхеіла Саакашвілі.

Джерело: Дмитро Лубінець у Telegram

Пряма мова: "Стан здоров’я Міхеіла Саакашвілі значно погіршився. Вважаю за необхідне, особисто, як омбудсману України, переконатися, що його життю немає загрози. 

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Закликаю владу Грузії допустити мене до громадянина України, який наразі знаходиться в медичному центрі "Вівамеді" в Тбілісі. 

Критичний стан, в якому зараз перебуває український громадянин Міхеїл Саакашвілі, викликає тривогу та занепокоєння. Тому грузинська сторона повинна забезпечити його належною медичною допомогою та належними умовами утримання в медичному закладі. Або сприяти переведенню до європейських чи американських медичних установ". 

Деталі: Лубінець запевнив, що Україна буде приділяти максимум уваги дотриманню прав та інтересів своїх громадян, які перебувають за кордоном.

ВІДЕО ДНЯ

Цьому передувало: 14 грудня колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі через своїх адвокатів оголосив про початок голодування з вимогою дати йому дистанційно виступити на судовому процесі та звернутися до країни, а вже за кілька годин – про припинення голодування.

Спеціальна пенітенціарна служба Грузії оприлюднила записи з камер відеоспостереження з палати колишнього президента країни Міхеїла Саакашвілі, і звинуватила його в симуляції.

Раніше американський лікар Девід Сміт надав експертний висновок про те, що у зразках волосся та нігтів Міхеїла Саакашвілі виявлені важкі метали та інші речовини, зокрема ртуть і миш'як, а також хвороби і залежність, пов’язані з неналежним лікуванням.

Теми: СаакашвіліГрузіяомбудсмен
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