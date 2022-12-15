Український омбудсмен просить владу Грузії пустити його до Саакашвілі

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець закликає владу Грузії допустити його до ув’язненого Міхеіла Саакашвілі.

Джерело: Дмитро Лубінець у Telegram

Пряма мова: "Стан здоров’я Міхеіла Саакашвілі значно погіршився. Вважаю за необхідне, особисто, як омбудсману України, переконатися, що його життю немає загрози.

Закликаю владу Грузії допустити мене до громадянина України, який наразі знаходиться в медичному центрі "Вівамеді" в Тбілісі.

Критичний стан, в якому зараз перебуває український громадянин Міхеїл Саакашвілі, викликає тривогу та занепокоєння. Тому грузинська сторона повинна забезпечити його належною медичною допомогою та належними умовами утримання в медичному закладі. Або сприяти переведенню до європейських чи американських медичних установ".

Деталі: Лубінець запевнив, що Україна буде приділяти максимум уваги дотриманню прав та інтересів своїх громадян, які перебувають за кордоном.

Цьому передувало: 14 грудня колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі через своїх адвокатів оголосив про початок голодування з вимогою дати йому дистанційно виступити на судовому процесі та звернутися до країни, а вже за кілька годин – про припинення голодування.

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Спеціальна пенітенціарна служба Грузії оприлюднила записи з камер відеоспостереження з палати колишнього президента країни Міхеїла Саакашвілі, і звинуватила його в симуляції.

Раніше американський лікар Девід Сміт надав експертний висновок про те, що у зразках волосся та нігтів Міхеїла Саакашвілі виявлені важкі метали та інші речовини, зокрема ртуть і миш'як, а також хвороби і залежність, пов’язані з неналежним лікуванням.