Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Український омбудсмен просить владу Грузії пустити його до Саакашвілі

Четвер, 15 грудня 2022, 21:52
Міхеїл Саакашвілі у палаті, скриншот

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець закликає владу Грузії допустити його до ув’язненого Міхеіла Саакашвілі.

Джерело: Дмитро Лубінець у Telegram

Пряма мова: "Стан здоров’я Міхеіла Саакашвілі значно погіршився. Вважаю за необхідне, особисто, як омбудсману України, переконатися, що його життю немає загрози. 

Закликаю владу Грузії допустити мене до громадянина України, який наразі знаходиться в медичному центрі "Вівамеді" в Тбілісі. 

Критичний стан, в якому зараз перебуває український громадянин Міхеїл Саакашвілі, викликає тривогу та занепокоєння. Тому грузинська сторона повинна забезпечити його належною медичною допомогою та належними умовами утримання в медичному закладі. Або сприяти переведенню до європейських чи американських медичних установ". 

Деталі: Лубінець запевнив, що Україна буде приділяти максимум уваги дотриманню прав та інтересів своїх громадян, які перебувають за кордоном.

Цьому передувало: 14 грудня колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі через своїх адвокатів оголосив про початок голодування з вимогою дати йому дистанційно виступити на судовому процесі та звернутися до країни, а вже за кілька годин – про припинення голодування.

ВІДЕО ДНЯ

Спеціальна пенітенціарна служба Грузії оприлюднила записи з камер відеоспостереження з палати колишнього президента країни Міхеїла Саакашвілі, і звинуватила його в симуляції.

Раніше американський лікар Девід Сміт надав експертний висновок про те, що у зразках волосся та нігтів Міхеїла Саакашвілі виявлені важкі метали та інші речовини, зокрема ртуть і миш'як, а також хвороби і залежність, пов’язані з неналежним лікуванням.

Теми: СаакашвіліГрузіяомбудсмен
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ЄС ввів санкції проти майже 200 фізичних і юридичних осіб із Росії: ЗС, судді, партії, дочки Кадирова

Відсторонений мер Чернігова поскаржився на стеження

"Укренерго" скасувало дію надзвичайної ситуації в енергосистемі України

Столтенберг: Путін готовий до тривалої війни і нових наступів

Третина мешканців Києва – з теплом і водою, повернути всім обіцяють до ранку

Не тільки Нужин: вагнерівці стратили щонайменше 10 відмовників – ЗМІ

Усі новини...
Саакашвілі
МЗС стурбоване здоров’ям Саакашвілі
Саакашвілі припинив голодування, воно тривало кілька годин
Тюремники опублікували відео з палати Саакашвілі в лікарні
Останні новини
22:31
У США відповіли на погрози Росії через можливе постачання Україні ЗРК Patriot
22:21
Камбоджа тренуватиме українських саперів
22:20
Офіційно: посольство Росії в Латвії розташоване на вулиці Незалежності України
22:09
Зеленського просять ветувати закон про посилення відповідальності для військових
21:52
Світовий банк створив трастовий фонд для донорської підтримки України
21:43
У Херсоні через обстріл палала будівля виробничого комплексу
21:20
Сунак просить оцінити прогрес війни в Україні, в його уряді побоюються сповільнення підтримки Києва – ЗМІ
21:19
На Київщині триває відновлення електроенергії, ситуація поступово вирівнюється – ОВА
21:09
ЄС ввів санкції проти майже 200 фізичних і юридичних осіб із Росії: ЗС, судді, партії, дочки Кадирова
20:51
Через російський обстріл на Київщині постраждало 4 людей – ОВА
Усі новини...