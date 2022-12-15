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Украинский омбудсмен просит власти Грузии пустить его к Саакашвили

Четверг, 15 декабря 2022, 21:52
Михеил Саакашвили в палате, скриншот

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец призывает власти Грузии допустить его к заключенному Михеилу Саакашвили.

Источник: Дмитрий Лубинец в Telegram

Прямая речь: "Состояние здоровья Михеила Саакашвили значительно ухудшилось. Считаю необходимым, лично, как омбудсмену Украины, убедиться, что его жизни нет угрозы.

Призываю власти Грузии допустить меня к гражданину Украины, который сейчас находится в медицинском центре "Вивамеди" в Тбилиси. 

Критическое состояние, в котором сейчас находится украинский гражданин Михеил Саакашвили, вызывает тревогу и беспокойство. Поэтому грузинская сторона должна обеспечить его надлежащей медицинской помощью и надлежащими условиями содержания в медицинском учреждении. Или способствовать переводу в европейские или американские медицинские учреждения". 

Детали: Лубинец заверил, что Украина будет уделять максимум внимания соблюдению прав и интересов своих граждан, находящихся за рубежом.

Этому предшествовало: 14 декабря бывший президент Грузии Михэил Саакашвили через своих адвокатов объявил о начале голодовки с требованием дать ему дистанционно выступить на судебном процессе и обратиться к стране, а уже через несколько часов – о прекращении голодовки.

ВИДЕО ДНЯ

Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала записи с камер видеонаблюдения из палаты бывшего президента страны Михаила Саакашвили, и обвинила его в симуляции.

Ранее американский врач Дэвид Смит предоставил экспертное заключение о том, что в образцах волос и ногтей Михеила Саакашвили обнаружены тяжелые металлы и другие вещества, в частности ртуть и мышьяк, а также болезни и зависимость, связанные с ненадлежащим лечением.

Темы: СаакашвилиГрузияомбудсмен
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