Над Дніпропетровщиною ППО збила 10 ракет окупантів – ОВА

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що над Дніпропетровщиною ППО збила 10 російських ракет під час масованої атаки.

Джерело: Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Наші захисники збили у небі над Дніпропетровщиною 10 російських ракет".

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