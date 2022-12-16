Над Дніпропетровщиною ППО збила 10 ракет окупантів – ОВА
П'ятниця, 16 грудня 2022, 12:32
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що над Дніпропетровщиною ППО збила 10 російських ракет під час масованої атаки.
Джерело: Резніченко у Telegram
Пряма мова Резніченка: "Наші захисники збили у небі над Дніпропетровщиною 10 російських ракет".
Реклама:
Що було раніше:
- 16 грудня Росія здійснила масовану атаку понад 6 десятками ракет, щоб роззосередити увагу протиповітряної оборони України.
- Під час масованої ракетної атаки біля Києва було зафіксовано понад 40 ракет, 37 з яких вдалося збити.