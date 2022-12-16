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Над Дніпропетровщиною ППО збила 10 ракет окупантів – ОВА

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 16 грудня 2022, 13:32
Ілюстративне фото Getty Images

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що над Дніпропетровщиною ППО збила 10 російських ракет під час масованої атаки.

Джерело: Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Наші захисники збили у небі над Дніпропетровщиною 10 російських ракет".

Що було раніше:

  • 16 грудня Росія здійснила масовану атаку понад 6 десятками ракет, щоб роззосередити увагу протиповітряної оборони України.
  • Під час масованої ракетної атаки біля Києва було зафіксовано понад 40 ракет, 37 з яких вдалося збити.

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Теми: Дніпропетровська областьвійна
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