Над Дніпропетровщиною ППО збила 10 ракет окупантів – ОВА

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що над Дніпропетровщиною ППО збила 10 російських ракет під час масованої атаки.

Джерело: Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Наші захисники збили у небі над Дніпропетровщиною 10 російських ракет".

Що було раніше:

16 грудня Росія здійснила масовану атаку понад 6 десятками ракет, щоб роззосередити увагу протиповітряної оборони України.

Під час масованої ракетної атаки біля Києва було зафіксовано понад 40 ракет, 37 з яких вдалося збити.