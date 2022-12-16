Над Днепропетровщиной ПВО сбила 10 ракет оккупантов - ОГА
Пятница, 16 декабря 2022, 13:32
Председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил, что над Днепропетровщиной ПВО сбила 10 российских ракет во время массированной атаки.
Источник: Резниченко в Telegram
Прямая речь Резниченко: "Наши защитники сбили в небе над Днепропетровщиной 10 российских ракет".
Что предшествовало:
- 16 декабря Россия совершила массированную атаку более 6 десятками ракет, чтобы рассредоточить внимание противовоздушной обороны Украины.
- Во время массированной ракетной атаки возле Киева было зафиксировано более 40 ракет, 37 из которых удалось сбить.
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