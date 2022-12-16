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Над Днепропетровщиной ПВО сбила 10 ракет оккупантов - ОГА

Станислав ПогориловПятница, 16 декабря 2022, 13:32
Иллюстративное фото Getty Images

Председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил, что над Днепропетровщиной ПВО сбила 10 российских ракет во время массированной атаки.

Источник: Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Наши защитники сбили в небе над Днепропетровщиной 10 российских ракет".

Что предшествовало

  • 16 декабря Россия совершила массированную атаку более 6 десятками ракет, чтобы рассредоточить внимание противовоздушной обороны Украины.
  • Во время массированной ракетной атаки возле Киева было зафиксировано более 40 ракет, 37 из которых удалось сбить.

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Темы: Днепропетровская областьвойна
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