Над Днепропетровщиной ПВО сбила 10 ракет оккупантов - ОГА

Председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил, что над Днепропетровщиной ПВО сбила 10 российских ракет во время массированной атаки.

Источник: Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Наши защитники сбили в небе над Днепропетровщиной 10 российских ракет".

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