Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Через російські ракетні удари на Дніпропетровщині були заблоковані у шахтах 3 тисячі гірників

Ольга Глущенко Субота, 17 грудня 2022, 04:50
Через російські ракетні удари на Дніпропетровщині були заблоковані у шахтах 3 тисячі гірників
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ, ВОЛИНЕЦЬ

Через масовані російські ракетні удари по Україні та знеструмлення у шахтах Дніпропетровської області були заблоковані понад 3 тисячі шахтарів.

Джерело: очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук, голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул

Пряма мова Лукашука: "Внаслідок масованої атаки і відсутності електропостачання у Криворізькому, Павлоградському та Синельниківському районах під землею були заблоковані понад 3 тисячі шахтарів. Нині всіх підняли на поверхню".

Реклама:

Пряма мова Вілкула: "У шахтах на момент удару було 596 шахтарів. Було застосовано план ліквідації аварії. Зараз вже виведені на поверхню всі шахтарі. Дякую нашим гірничорятувальникам та всім, хто приймав участь у рятувальній операції".

Нагадаємо: Вранці 16 грудня у Кривому Розі російська ракета влучила у житловий будинок, було відомо про 2 загиблих і 8 поранених.

Згодом кількість поранених зросла з 8-ми до 13-ти, а кількість загиблих – із двох до трьох, завали ще розбирають.  

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Дніпропетровська областьобстрілвійнашахти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Дніпропетровська область
4 людей постраждали на Дніпропетровщині від російського дрона
Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщині горіло агропідприємство
Захисники збили вночі над Дніпропетровщиною ракету і безпілотник
Останні новини
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішне випробування твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
Усі новини...
Реклама: