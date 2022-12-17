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Через російські ракетні удари на Дніпропетровщині були заблоковані у шахтах 3 тисячі гірників

Ольга Глущенко Субота, 17 грудня 2022, 05:50
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ, ВОЛИНЕЦЬ

Через масовані російські ракетні удари по Україні та знеструмлення у шахтах Дніпропетровської області були заблоковані понад 3 тисячі шахтарів.

Джерело: очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук, голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул

Пряма мова Лукашука: "Внаслідок масованої атаки і відсутності електропостачання у Криворізькому, Павлоградському та Синельниківському районах під землею були заблоковані понад 3 тисячі шахтарів. Нині всіх підняли на поверхню".

Пряма мова Вілкула: "У шахтах на момент удару було 596 шахтарів. Було застосовано план ліквідації аварії. Зараз вже виведені на поверхню всі шахтарі. Дякую нашим гірничорятувальникам та всім, хто приймав участь у рятувальній операції".

Нагадаємо: Вранці 16 грудня у Кривому Розі російська ракета влучила у житловий будинок, було відомо про 2 загиблих і 8 поранених.

Згодом кількість поранених зросла з 8-ми до 13-ти, а кількість загиблих – із двох до трьох, завали ще розбирають.  

Теми: Дніпропетровська областьобстрілвійнашахти
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