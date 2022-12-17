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Из-за российских ракетных ударов на Днепропетровщине были заблокированы в шахтах 3 тысячи горняков

Ольга ГлущенкоСуббота, 17 декабря 2022, 05:50
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ, ВОЛЫНЕЦ

Из-за массированных российских ракетных ударов по Украине и обесточивания в шахтах Днепропетровской области были заблокированы более 3 тысяч шахтеров.

Источник: глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул

Прямая речь Лукашука: "В результате массированной атаки и отсутствия электроснабжения в Криворожском, Павлоградском и Синельниковском районах под землей были заблокированы более 3 тысяч шахтеров. Сейчас всех подняли на поверхность".

Прямая речь Вилкула: "В шахтах на момент удара было 596 шахтеров. Был применен план ликвидации аварии. Сейчас уже выведены на поверхность все шахтеры. Спасибо нашим горноспасателям и всем, кто принимал участие в спасательной операции".

Напомним: Утром 16 декабря в Кривом Роге российская ракета попала в жилой дом, было известно о 2 погибших и 8 раненых.

Позже количество раненых возросло с 8-ми до 13-ти, а количество погибших – с двух до трех, завалы еще разбирают.

Темы: Днепропетровская областьобстрелвойнашахты
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