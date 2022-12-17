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Данілов про окопи в Криму: Росіянам вони не допоможуть

Роман ПетренкоСубота, 17 грудня 2022, 14:05
окопи в криму, фото гур

Російські окопи в анексованому Криму "точно не допоможуть" РФ, а півострів буде повернуто під контроль Києва, заявив секретар РНБО України Олексій Данілов.

Джерело: Данілов у коментарі "Крим.Реалії"

Пряма мова Данілова: "Я можу сказати: вони (окопи - ред.) їм точно не допоможуть. Крим буде повернуто і повернуто обов'язково - у той спосіб, у який вирішить наше військово-політичне керівництво.

Якщо потрібно буде за Крим воювати, ми за Крим будемо воювати, і ні в кого питати не будемо. Це наша земля, і вона має бути повернута додому".

Деталі: Коментуючи перебування в Криму громадян Росії, які перебралися жити на півострів після його анексії,

Данілов заявив, що "вони легко приїхали і легко поїдуть".

Передісторія: Днями розвідка повідомила, що росіяни в Криму намагаються укріпити берегову лінію, побоюючись висадки українського десанту.

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Теми: ДаніловКримокупаціяРосія
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