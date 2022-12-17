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Данилов об окопах в Крыму: Россиянам они не помогут

Роман ПетренкоСуббота, 17 декабря 2022, 13:05
Данилов об окопах в Крыму: Россиянам они не помогут
окопы в Крыму, фото гур

Российские окопы в аннексированном Крыму "точно не помогут" РФ, а полуостров будет возвращен под контроль Киева, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Источник: Данилов в комментарии "Крым.Реалии"

Прямая речь Данилова: "Я могу сказать: они (окопы – ред.) им точно не помогут. Крым будет возвращен и возвращен обязательно – тем способом, которым решит наше военно-политическое руководство.

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Если нужно будет за Крым воевать, мы за Крым будем воевать, и ни у кого спрашивать не будем. Это наша земля, и она должна быть возвращена домой".

Детали: Комментируя нахождение в Крыму граждан России, которые перебрались жить на полуостров после его аннексии, Данилов заявил, что "они легко приехали и легко уедут".

Предыстория: На днях разведка сообщила, что россияне в Крыму пытаются укрепить береговую линию, опасаясь высадки украинского десанта.

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Темы: ДаниловКрымоккупацияРосcия
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