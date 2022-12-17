Командувач ОК "Південь": Путін може мобілізувати мільйони, треба бути готовими
Командувач ОК "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук вважає, що президент РФ Володимир Путін може вдатися до повної мобілізації в Росії й відправити на війну мільйони чоловіків.
Джерело: Ковальчук в інтерв’ю Sky News
Деталі: Ковальчук не відкидає перспективу того, що російський президент віддасть наказ про повну мобілізацію в Росії, і мільйони чоловіків будуть відправлені на фронт.
"Я думаю, що Путін думає про це. І ми не можемо виключати такого варіанту. Ми повинні бути до цього готові", - сказав він.
Водночас генерал-майор вважає, що Україна зможе впоратися з такою великою силою вторгнення.
"Однозначно так. Я вважаю, що наша позиція і позиція наших партнерів сьогодні має бути чіткою. Якщо Путін проведе повну мобілізацію, наші партнери готові надати нам всі сили і засоби для того, щоб зупинити не 300-тисячну армію, а мільйонну армію", - зазначив Ковальчук.
Він дав зрозуміти, що західна зброя повинна стати ще більш смертоносною, щоб відповісти на таку експансію.
"Нам потрібно більше колективної зброї – не автомат, а кулемет, не снаряд, а касетний боєприпас. Є відповідна протидія діям ворога. Ми впевнені, що в цьому нам допоможуть наші партнери - ті, хто хоче, щоб ми перемогли. Тому що перемагає сьогодні не тільки Україна, а весь цивілізований світ. І ми повинні перемогти", - сказав генерал-майор.
Видання зазначає, що Великобританія є однією з понад 100 країн, які підписали міжнародний договір, що забороняє використання касетних бомб. Десятки країн ще не підписали його, в тому числі Сполучені Штати.
Ковальчук також розповів, що Україна готується до можливої повторної спроби вторгнення Росії з півночі.
"Ми розглядаємо можливість наступу з Білорусі наприкінці лютого, можливо, пізніше… Ми готуємося до цього. Проводимо розвідку. Дивимося, де вони накопичують сили і засоби", - сказав він.
При цьому Ковальчук підкреслив, що Україна вже краще підготовлена до можливого вторгнення, ніж була 24 лютого.
"Ми замінували окремі райони і підготували надійну оборону на певних ділянках… Більше не буде так, що вони [росіяни] просто зайдуть, як це було 24 лютого", - зазначив він.
Передісторія:
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний застеріг, що росіяни знову підуть на Київ. За його словами, вже в січні або навесні РФ може розпочати великий наступ зі сходу, з півдня або з півночі.
- Міністр оборони Олексій Резніков припустив, що російські війська готуються до нового масштабного наступу в лютому.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба припускав, що російські війська можуть спробувати поновити масштабний наступ на Україну у січні-лютому 2023 року.
- Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов упевнений, що у Росії немає шансів захопити українську територію.
- У середині жовтня командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв заявляв, що підготовлений мобілізаційний ресурс росіян складає близько 2 мільйонів осіб, а загалом мобілізаційний ресурс – близько 29 мільйонів.